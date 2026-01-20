Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Четкий сигнал". В Китае высказались об атаке украинских БПЛА на Россию - 20.01.2026
"Четкий сигнал". В Китае высказались об атаке украинских БПЛА на Россию
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Отражение атаки украинских дронов в понедельник продемонстрировало, что Москва намерена жёстко отвечать на любые попытки угрожать безопасности своей территории, сообщает Sohu. "Уничтожение дронов дало четкий сигнал миру о том, что Россия никогда не ослабит безопасность приграничных районов", — говорится в материале.Как отмечает автор статьи, нацеленность ВСУ на использование беспилотников свидетельствует о слабых сторонах украинской армии. Отражение значительного количества дронов также наносит удар по боевому духу бойцов. Накануне Министерство обороны России сообщило, что системы ПВО за три часа сбили 47 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над российской территорией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
17:22 20.01.2026
 
"Четкий сигнал". В Китае высказались об атаке украинских БПЛА на Россию

Боевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23
Боевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Отражение атаки украинских дронов в понедельник продемонстрировало, что Москва намерена жёстко отвечать на любые попытки угрожать безопасности своей территории, сообщает Sohu.
"Уничтожение дронов дало четкий сигнал миру о том, что Россия никогда не ослабит безопасность приграничных районов", — говорится в материале.
Как отмечает автор статьи, нацеленность ВСУ на использование беспилотников свидетельствует о слабых сторонах украинской армии. Отражение значительного количества дронов также наносит удар по боевому духу бойцов.
Накануне Министерство обороны России сообщило, что системы ПВО за три часа сбили 47 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над российской территорией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
