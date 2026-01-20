Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление о России - 20.01.2026
https://1prime.ru/20260120/rossiya-866723950.html
На Западе сделали громкое заявление о России
На Западе сделали громкое заявление о России - 20.01.2026
На Западе сделали громкое заявление о России
Европейские государства скорее спровоцируют крупный конфликт, чем начнут диалог с Россией, написал экономист Филип Пилкингтон в социальной сети X.
2026-01-20T21:44+0300
2026-01-20T21:44+0300
запад
венгрия
будапешт
виктор орбан
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Европейские государства скорее спровоцируют крупный конфликт, чем начнут диалог с Россией, написал экономист Филип Пилкингтон в социальной сети X. "Европа спровоцирует масштабный глобальный финансовый кризис, вместо того чтобы помириться и научиться жить с Россией. Помните, кто будет виноват, когда у вас отнимут работу, сократят пособия и повысят налоги", — написал он.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 17 января отметил, что Западная Европа открыто готовится к вооруженному конфликту с Россией. Он считает, что угроза вовлечения Будапешта в войну стала частью повседневной реальности. Россия в последние годы сообщает о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность ростом сил военно-политического блока в Европе. В Кремле указывали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут быть опасными для её интересов.
запад
венгрия
будапешт
запад, венгрия, будапешт, виктор орбан, нато
ЗАПАД, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Виктор Орбан, НАТО
21:44 20.01.2026
 
На Западе сделали громкое заявление о России

Пилкингтон: Европа скорее спровоцирует глобальный конфликт, чем помирится с Россией

© РИА Новости . Виталий Аньков
Флаги России
Флаги России. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Европейские государства скорее спровоцируют крупный конфликт, чем начнут диалог с Россией, написал экономист Филип Пилкингтон в социальной сети X.
"Европа спровоцирует масштабный глобальный финансовый кризис, вместо того чтобы помириться и научиться жить с Россией. Помните, кто будет виноват, когда у вас отнимут работу, сократят пособия и повысят налоги", — написал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 17 января отметил, что Западная Европа открыто готовится к вооруженному конфликту с Россией. Он считает, что угроза вовлечения Будапешта в войну стала частью повседневной реальности.
Россия в последние годы сообщает о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность ростом сил военно-политического блока в Европе. В Кремле указывали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут быть опасными для её интересов.
