На Западе сделали громкое заявление о России
Европейские государства скорее спровоцируют крупный конфликт, чем начнут диалог с Россией, написал экономист Филип Пилкингтон в социальной сети X. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T21:44+0300
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Европейские государства скорее спровоцируют крупный конфликт, чем начнут диалог с Россией, написал экономист Филип Пилкингтон в социальной сети X. "Европа спровоцирует масштабный глобальный финансовый кризис, вместо того чтобы помириться и научиться жить с Россией. Помните, кто будет виноват, когда у вас отнимут работу, сократят пособия и повысят налоги", — написал он.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 17 января отметил, что Западная Европа открыто готовится к вооруженному конфликту с Россией. Он считает, что угроза вовлечения Будапешта в войну стала частью повседневной реальности. Россия в последние годы сообщает о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность ростом сил военно-политического блока в Европе. В Кремле указывали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут быть опасными для её интересов.
