Россияне возглавили список иностранцев-покупателей недвижимости в Турции
2026-01-20T13:31+0300
2026-01-20T13:31+0300
2026-01-20T13:31+0300
экономика
бизнес
недвижимость
россия
турция
рф
стамбул
аэс "аккую"
СТАМБУЛ, 20 янв – ПРАЙМ. Россияне возглавили список иностранцев-покупателей недвижимости в Турции по итогам 2025 года со значительным отрывом, хотя число приобретенных ими объектов снизилось на 25% по сравнению с годом ранее, следует из подсчетов РИА Новости. "Больше всего объектов недвижимости в Турции за 2025 год приобрели граждане РФ – 3 тысячи 649, за ними следуют иранцы с 1 тысячей 878 объектами и украинцы - 1541 объект", - сообщило Бюро статистики Турции (TÜİK). При этом в 2024 году россияне приобрели 4 тысячи 867 объектов недвижимости, а в 2023 - более 10,5 тысяч. В целом за 2025 год иностранцы приобрели в Турции более 21,5 тысячи квартир, что на 9,4% меньше, чем годом ранее. А за декабрь иностранные граждане купили более 2,5 тысяч объектов недвижимости – это рекордный показатель как минимум за два года. Наиболее популярны среди иностранцев Стамбул, Анталья и Мерсин, где строится АЭС "Аккую". В общей сложности в Турции за год проведены сделки по продаже более 1,68 миллиона объектов недвижимости - на 14,3% больше, чем годом ранее. Граждане РФ лидируют среди иностранцев-покупателей недвижимости с апреля 2022 года. В июне 2022 года иностранцам было продано максимальное количество объектов за два года - более 8,6 тысячи, россияне тогда приобрели почти 1,9 тысячи объектов. С конца 2023 года турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в стране по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч - в мегаполисах.
