Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне возглавили список иностранцев-покупателей недвижимости в Турции - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260120/rossiyane--866702187.html
Россияне возглавили список иностранцев-покупателей недвижимости в Турции
Россияне возглавили список иностранцев-покупателей недвижимости в Турции - 20.01.2026, ПРАЙМ
Россияне возглавили список иностранцев-покупателей недвижимости в Турции
Россияне возглавили список иностранцев-покупателей недвижимости в Турции по итогам 2025 года со значительным отрывом, хотя число приобретенных ими объектов... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T13:31+0300
2026-01-20T13:31+0300
экономика
бизнес
недвижимость
россия
турция
рф
стамбул
аэс "аккую"
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg
СТАМБУЛ, 20 янв – ПРАЙМ. Россияне возглавили список иностранцев-покупателей недвижимости в Турции по итогам 2025 года со значительным отрывом, хотя число приобретенных ими объектов снизилось на 25% по сравнению с годом ранее, следует из подсчетов РИА Новости. "Больше всего объектов недвижимости в Турции за 2025 год приобрели граждане РФ – 3 тысячи 649, за ними следуют иранцы с 1 тысячей 878 объектами и украинцы - 1541 объект", - сообщило Бюро статистики Турции (TÜİK). При этом в 2024 году россияне приобрели 4 тысячи 867 объектов недвижимости, а в 2023 - более 10,5 тысяч. В целом за 2025 год иностранцы приобрели в Турции более 21,5 тысячи квартир, что на 9,4% меньше, чем годом ранее. А за декабрь иностранные граждане купили более 2,5 тысяч объектов недвижимости – это рекордный показатель как минимум за два года. Наиболее популярны среди иностранцев Стамбул, Анталья и Мерсин, где строится АЭС "Аккую". В общей сложности в Турции за год проведены сделки по продаже более 1,68 миллиона объектов недвижимости - на 14,3% больше, чем годом ранее. Граждане РФ лидируют среди иностранцев-покупателей недвижимости с апреля 2022 года. В июне 2022 года иностранцам было продано максимальное количество объектов за два года - более 8,6 тысячи, россияне тогда приобрели почти 1,9 тысячи объектов. С конца 2023 года турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в стране по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч - в мегаполисах.
https://1prime.ru/20260118/turtsiya-866631009.html
турция
рф
стамбул
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:58:2401:1858_1920x0_80_0_0_7ca3ce8ce1133c3b1ebaea3ea50d6fab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, россия, турция, рф, стамбул, аэс "аккую"
Экономика, Бизнес, Недвижимость, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, РФ, Стамбул, АЭС "Аккую"
13:31 20.01.2026
 
Россияне возглавили список иностранцев-покупателей недвижимости в Турции

Россияне вновь возглавили список иностранных покупателей недвижимости в Турции

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
Флаг Турции. Архивное фото
© Unsplash/Meriç Dağlı
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 20 янв – ПРАЙМ. Россияне возглавили список иностранцев-покупателей недвижимости в Турции по итогам 2025 года со значительным отрывом, хотя число приобретенных ими объектов снизилось на 25% по сравнению с годом ранее, следует из подсчетов РИА Новости.
"Больше всего объектов недвижимости в Турции за 2025 год приобрели граждане РФ – 3 тысячи 649, за ними следуют иранцы с 1 тысячей 878 объектами и украинцы - 1541 объект", - сообщило Бюро статистики Турции (TÜİK).
При этом в 2024 году россияне приобрели 4 тысячи 867 объектов недвижимости, а в 2023 - более 10,5 тысяч.
В целом за 2025 год иностранцы приобрели в Турции более 21,5 тысячи квартир, что на 9,4% меньше, чем годом ранее. А за декабрь иностранные граждане купили более 2,5 тысяч объектов недвижимости – это рекордный показатель как минимум за два года. Наиболее популярны среди иностранцев Стамбул, Анталья и Мерсин, где строится АЭС "Аккую".
В общей сложности в Турции за год проведены сделки по продаже более 1,68 миллиона объектов недвижимости - на 14,3% больше, чем годом ранее.
Граждане РФ лидируют среди иностранцев-покупателей недвижимости с апреля 2022 года. В июне 2022 года иностранцам было продано максимальное количество объектов за два года - более 8,6 тысячи, россияне тогда приобрели почти 1,9 тысячи объектов.
С конца 2023 года турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в стране по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч - в мегаполисах.
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2026
В Турции валютные шоки сильнее влияют на цены товаров, чем на услуги
18 января, 15:04
 
ЭкономикаБизнесНедвижимостьРОССИЯТУРЦИЯРФСтамбулАЭС "Аккую"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала