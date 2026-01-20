https://1prime.ru/20260120/rossiyane-866714030.html

"Прямо возле берега". СМИ рассказали, с чем столкнулись россияне в Египте

"Прямо возле берега". СМИ рассказали, с чем столкнулись россияне в Египте

20.01.2026 В Хургаде пять гостиниц решили закрыть свои пляжи после того, как рядом с берегом заметили акулу, сообщает Life.

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. В Хургаде пять гостиниц решили закрыть свои пляжи после того, как рядом с берегом заметили акулу, сообщает Life. "Хищница патрулирует акваторию прямо возле берегов и не даёт людям купаться. <…> Акула обломала купание постояльцам сразу пяти отелей на курорте Makadi Bay: Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach, Stella Makadi Hotels & Resorts" — говорится в публикации.По данным издания, аналогичный случай произошел в последний раз в сентябре прошлого года. "Не боятся акулу только россияне, которые умиляются тому, что она охотится на рыбу", — отмечается в материале.В сентябре ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Филипп Сапожников подчеркнул, что появление акул у египетских пляжей может быть связано с туристическими рыбалками поблизости, после которых внутренности рыбы сбрасывают в море. Он пояснил, что запах выброшенных рыбьих внутренностей привлекает акул, и обычно такие рыбалки для туристов проводят на расстоянии двух-трех километров от берега.

