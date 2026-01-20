https://1prime.ru/20260120/rossiyane-866714030.html
"Прямо возле берега". СМИ рассказали, с чем столкнулись россияне в Египте
"Прямо возле берега". СМИ рассказали, с чем столкнулись россияне в Египте - 20.01.2026, ПРАЙМ
"Прямо возле берега". СМИ рассказали, с чем столкнулись россияне в Египте
В Хургаде пять гостиниц решили закрыть свои пляжи после того, как рядом с берегом заметили акулу, сообщает Life. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T17:14+0300
2026-01-20T17:14+0300
2026-01-20T17:14+0300
хургада
ран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859506367_0:70:3393:1979_1920x0_80_0_0_29d1288f20c1260b030f7f5606fb4e45.jpg
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. В Хургаде пять гостиниц решили закрыть свои пляжи после того, как рядом с берегом заметили акулу, сообщает Life. "Хищница патрулирует акваторию прямо возле берегов и не даёт людям купаться. <…> Акула обломала купание постояльцам сразу пяти отелей на курорте Makadi Bay: Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach, Stella Makadi Hotels & Resorts" — говорится в публикации.По данным издания, аналогичный случай произошел в последний раз в сентябре прошлого года. "Не боятся акулу только россияне, которые умиляются тому, что она охотится на рыбу", — отмечается в материале.В сентябре ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Филипп Сапожников подчеркнул, что появление акул у египетских пляжей может быть связано с туристическими рыбалками поблизости, после которых внутренности рыбы сбрасывают в море. Он пояснил, что запах выброшенных рыбьих внутренностей привлекает акул, и обычно такие рыбалки для туристов проводят на расстоянии двух-трех километров от берега.
https://1prime.ru/20260113/vetnam-866432799.html
https://1prime.ru/20260120/egipet-866669166.html
хургада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859506367_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_02e73346c53cca344b89e4467a00bd92.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хургада, ран
"Прямо возле берега". СМИ рассказали, с чем столкнулись россияне в Египте
Life: в Хургаде закрыли пляжи пяти отелей из-за акулы
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ.
В Хургаде пять гостиниц решили закрыть свои пляжи после того, как рядом с берегом заметили акулу, сообщает Life
.
"Хищница патрулирует акваторию прямо возле берегов и не даёт людям купаться. <…> Акула обломала купание постояльцам сразу пяти отелей на курорте Makadi Bay: Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach, Stella Makadi Hotels & Resorts" — говорится в публикации.
По данным издания, аналогичный случай произошел в последний раз в сентябре прошлого года.
РСТ рассказал о росте спроса у россиян на отдых во Вьетнаме
"Не боятся акулу только россияне, которые умиляются тому, что она охотится на рыбу", — отмечается в материале.
В сентябре ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН
Филипп Сапожников подчеркнул, что появление акул у египетских пляжей может быть связано с туристическими рыбалками поблизости, после которых внутренности рыбы сбрасывают в море.
Он пояснил, что запах выброшенных рыбьих внутренностей привлекает акул, и обычно такие рыбалки для туристов проводят на расстоянии двух-трех километров от берега.
Туроператор раскрыл, когда закончится сезон низких цен в Египте