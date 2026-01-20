Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Прямо возле берега". СМИ рассказали, с чем столкнулись россияне в Египте - 20.01.2026
"Прямо возле берега". СМИ рассказали, с чем столкнулись россияне в Египте
"Прямо возле берега". СМИ рассказали, с чем столкнулись россияне в Египте
В Хургаде пять гостиниц решили закрыть свои пляжи после того, как рядом с берегом заметили акулу, сообщает Life. | 20.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. В Хургаде пять гостиниц решили закрыть свои пляжи после того, как рядом с берегом заметили акулу, сообщает Life. "Хищница патрулирует акваторию прямо возле берегов и не даёт людям купаться. &lt;…&gt; Акула обломала купание постояльцам сразу пяти отелей на курорте Makadi Bay: Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach, Stella Makadi Hotels &amp; Resorts" — говорится в публикации.По данным издания, аналогичный случай произошел в последний раз в сентябре прошлого года. "Не боятся акулу только россияне, которые умиляются тому, что она охотится на рыбу", — отмечается в материале.В сентябре ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Филипп Сапожников подчеркнул, что появление акул у египетских пляжей может быть связано с туристическими рыбалками поблизости, после которых внутренности рыбы сбрасывают в море. Он пояснил, что запах выброшенных рыбьих внутренностей привлекает акул, и обычно такие рыбалки для туристов проводят на расстоянии двух-трех километров от берега.
17:14 20.01.2026
 
"Прямо возле берега". СМИ рассказали, с чем столкнулись россияне в Египте

Life: в Хургаде закрыли пляжи пяти отелей из-за акулы

© РИА Новости . Павел Львов
Красном море около Хургады, Египет
Красном море около Хургады, Египет - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Красном море около Хургады, Египет. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. В Хургаде пять гостиниц решили закрыть свои пляжи после того, как рядом с берегом заметили акулу, сообщает Life.
"Хищница патрулирует акваторию прямо возле берегов и не даёт людям купаться. <…> Акула обломала купание постояльцам сразу пяти отелей на курорте Makadi Bay: Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach, Stella Makadi Hotels & Resorts" — говорится в публикации.
По данным издания, аналогичный случай произошел в последний раз в сентябре прошлого года.
"Не боятся акулу только россияне, которые умиляются тому, что она охотится на рыбу", — отмечается в материале.
В сентябре ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Филипп Сапожников подчеркнул, что появление акул у египетских пляжей может быть связано с туристическими рыбалками поблизости, после которых внутренности рыбы сбрасывают в море.
Он пояснил, что запах выброшенных рыбьих внутренностей привлекает акул, и обычно такие рыбалки для туристов проводят на расстоянии двух-трех километров от берега.
