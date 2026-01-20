https://1prime.ru/20260120/rubl-866719442.html

Рубль на Мосбирже немного снизился к юаню по итогам торгов вторника

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов вторника незначительно снизился к юаню, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 1 копейку и составил 11,15 рубля. Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дорожал на 1,09% - до 64,64 доллара за баррель. Устойчивость Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 11,12–11,19 рубля, а за день подрос на 0,07%. "Обстановка на валютном рынке остается устойчивой. Рубль получает поддержку от ряда факторов. Ежедневный объем чистой продажи валюты в рамках бюджетного правила с 16 января увеличился до 17,4 миллиарда рублей. Для сравнения: 12 по 15 января было 10,22 миллиарда, в декабре – 14,5 миллиарда в день. Кроме того, после праздничного подъема наблюдается снижение потребительской активности", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Он также отметил, что приближается налоговый период, и некоторые компании заранее увеличивают продажу валюты для подготовки к нему. "По данным ЦБ РФ, российская валюта за день также ослабела к доллару и евро. Валютный рынок РФ в целом занял выжидательную позицию на фоне проходящего сейчас форума в Давосе", - прокомментировал в свою очередь Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы Если значимых геополитических новостей к среде не появится, курс продолжит движение в диапазоне 11,1-11,2 рубля за юань, прогнозирует Григорьев. "Возможно небольшое укрепление рубля, однако потенциал для дальнейшего роста курса нацвалюты, похоже, исчерпан. Ожидаем, что в ближайшем будущем спрос на валюту со стороны импортеров возрастет, так как им необходимо пополнить склады до наступления китайского Нового года. Прогнозируемый курс рубля на ближайшие дни - 11-11,5 за юань и 77-80 за доллар", - полагает Шепелев.

