https://1prime.ru/20260120/rubl-866719442.html
Рубль на Мосбирже немного снизился к юаню по итогам торгов вторника
Рубль на Мосбирже немного снизился к юаню по итогам торгов вторника - 20.01.2026, ПРАЙМ
Рубль на Мосбирже немного снизился к юаню по итогам торгов вторника
Рубль по итогам торгов вторника незначительно снизился к юаню, следует из данных Московской биржи. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T19:17+0300
2026-01-20T19:17+0300
2026-01-20T19:17+0300
экономика
рынок
рф
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/02/852555571_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_d3ca2a733a60fd0fe0e30e9aa042c2d1.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов вторника незначительно снизился к юаню, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 1 копейку и составил 11,15 рубля. Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дорожал на 1,09% - до 64,64 доллара за баррель. Устойчивость Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 11,12–11,19 рубля, а за день подрос на 0,07%. "Обстановка на валютном рынке остается устойчивой. Рубль получает поддержку от ряда факторов. Ежедневный объем чистой продажи валюты в рамках бюджетного правила с 16 января увеличился до 17,4 миллиарда рублей. Для сравнения: 12 по 15 января было 10,22 миллиарда, в декабре – 14,5 миллиарда в день. Кроме того, после праздничного подъема наблюдается снижение потребительской активности", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Он также отметил, что приближается налоговый период, и некоторые компании заранее увеличивают продажу валюты для подготовки к нему. "По данным ЦБ РФ, российская валюта за день также ослабела к доллару и евро. Валютный рынок РФ в целом занял выжидательную позицию на фоне проходящего сейчас форума в Давосе", - прокомментировал в свою очередь Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы Если значимых геополитических новостей к среде не появится, курс продолжит движение в диапазоне 11,1-11,2 рубля за юань, прогнозирует Григорьев. "Возможно небольшое укрепление рубля, однако потенциал для дальнейшего роста курса нацвалюты, похоже, исчерпан. Ожидаем, что в ближайшем будущем спрос на валюту со стороны импортеров возрастет, так как им необходимо пополнить склады до наступления китайского Нового года. Прогнозируемый курс рубля на ближайшие дни - 11-11,5 за юань и 77-80 за доллар", - полагает Шепелев.
https://1prime.ru/20260120/bank--866715199.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/02/852555571_107:0:1528:1066_1920x0_80_0_0_c1ac923490693232eebd84264acd591f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, рф, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Рынок, РФ, "БКС Мир инвестиций"
Рубль на Мосбирже немного снизился к юаню по итогам торгов вторника
Курс юаня расчетами завтра за день торгов вырос на 1 копейку и составил 11,15 рубля
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов вторника незначительно снизился к юаню, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 1 копейку и составил 11,15 рубля.
Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дорожал на 1,09% - до 64,64 доллара за баррель.
Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 11,12–11,19 рубля, а за день подрос на 0,07%.
"Обстановка на валютном рынке остается устойчивой. Рубль получает поддержку от ряда факторов. Ежедневный объем чистой продажи валюты в рамках бюджетного правила с 16 января увеличился до 17,4 миллиарда рублей. Для сравнения: 12 по 15 января было 10,22 миллиарда, в декабре – 14,5 миллиарда в день. Кроме того, после праздничного подъема наблюдается снижение потребительской активности", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций
".
Он также отметил, что приближается налоговый период, и некоторые компании заранее увеличивают продажу валюты для подготовки к нему.
"По данным ЦБ РФ
, российская валюта за день также ослабела к доллару и евро. Валютный рынок РФ в целом занял выжидательную позицию на фоне проходящего сейчас форума в Давосе", - прокомментировал в свою очередь Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Если значимых геополитических новостей к среде не появится, курс продолжит движение в диапазоне 11,1-11,2 рубля за юань, прогнозирует Григорьев.
"Возможно небольшое укрепление рубля, однако потенциал для дальнейшего роста курса нацвалюты, похоже, исчерпан. Ожидаем, что в ближайшем будущем спрос на валюту со стороны импортеров возрастет, так как им необходимо пополнить склады до наступления китайского Нового года. Прогнозируемый курс рубля на ближайшие дни - 11-11,5 за юань и 77-80 за доллар", - полагает Шепелев.
Банк России обозначил официальный курс валют на среду