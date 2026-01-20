Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Реальный эффективный курс рубля в 2025 году вырос на 28 процентов - 20.01.2026, ПРАЙМ
Реальный эффективный курс рубля в 2025 году вырос на 28 процентов
Реальный эффективный курс рубля в 2025 году вырос на 28 процентов - 20.01.2026, ПРАЙМ
Реальный эффективный курс рубля в 2025 году вырос на 28 процентов
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2025 году вырос на 28%, а в декабре - | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T20:27+0300
2026-01-20T20:27+0300
экономика
россия
рф
рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/83405/71/834057164_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_03c86a757a6faeb66921ce5c5275533f.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2025 году вырос на 28%, а в декабре - на 2,1%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в декабре вырос на 2,8% по сравнению с ноябрем, к евро - на 1,5%, а к юаню - на 1,6%. Номинальный курс рубля к доллару в декабре вырос на 2,4%, к евро - на 1,2%, к юаню - на 1,4%.
https://1prime.ru/20251230/tsb-866090310.html
рф
россия, рф, рубль
Экономика, РОССИЯ, РФ, рубль
20:27 20.01.2026
 
Реальный эффективный курс рубля в 2025 году вырос на 28 процентов

ЦБ: реальный эффективный курс рубля в 2025 году вырос на 28%, а в декабре на 2,1%

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Монеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2025 году вырос на 28%, а в декабре - на 2,1%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в декабре вырос на 2,8% по сравнению с ноябрем, к евро - на 1,5%, а к юаню - на 1,6%.
Номинальный курс рубля к доллару в декабре вырос на 2,4%, к евро - на 1,2%, к юаню - на 1,4%.
Здание Центрального банка РФ в Москве
Банк России рассказал, чего ждать в экономике в 2026 году
30 декабря 2025, 20:04
 
ЭкономикаРОССИЯРФрубль
 
 
