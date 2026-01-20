Реальный эффективный курс рубля в 2025 году вырос на 28 процентов

https://1prime.ru/20260120/rubl-866721549.html
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2025 году вырос на 28%, а в декабре - на 2,1%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в декабре вырос на 2,8% по сравнению с ноябрем, к евро - на 1,5%, а к юаню - на 1,6%. Номинальный курс рубля к доллару в декабре вырос на 2,4%, к евро - на 1,2%, к юаню - на 1,4%.
