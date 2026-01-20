Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций усилил снижение - 20.01.2026
Российский рынок акций усилил снижение
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций после открытия торгов в минусе на 0,2% по основному индексу в основную торговую сессию вторника немного усилил снижение, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 11.29 мск опускается на 0,66% относительно предыдущего закрытия, до 2 732,15 пункта. В частности, дешевеют бумаги "Позитива" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,2%), "ИКС 5" (-1,2%). Дорожают бумаги "Русала" (+2,4%), "Полюса" (+0,6%), ЮГК (+1,6%), "Полюса" (+0,6%), префы "Транснефти" (+0,2%). Индекс Мосбиржи пока колеблется под преградой в виде уровня сопротивления 2750 пунктов, хотя накануне и с утра во вторник тестировал его на прочность, рассуждает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Возможно, некоторые инвесторы решили накануне прикупить бумаги в преддверии намеченной на сегодня встречи в Давосе российских и американских переговорщиков по Украине, а во вторник заняли выжидательную позицию", - добавляет он. Российский рынок продолжает находиться в режиме ожидания новостных триггеров, также считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Сегодня индекс Мосбиржи может остаться в диапазоне 2725-2775 пунктов. Но в целом более вероятным сценарием на ближайшие дни, по нашему мнению, является развитие повышательного движения, с тяготением к тесту 2800 пунктов", - добавляет он. "Рассчитываем на дальнейшую активизацию покупок в акциях цветмета и финсектора, а также сильных внутренних историях, считаем спекулятивно оправданным развитие отскока в сталелитейщиках", - заключает он.
Российский рынок акций усилил снижение

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций после открытия торгов в минусе на 0,2% по основному индексу в основную торговую сессию вторника немного усилил снижение, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 11.29 мск опускается на 0,66% относительно предыдущего закрытия, до 2 732,15 пункта.
В частности, дешевеют бумаги "Позитива" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,2%), "ИКС 5" (-1,2%). Дорожают бумаги "Русала" (+2,4%), "Полюса" (+0,6%), ЮГК (+1,6%), "Полюса" (+0,6%), префы "Транснефти" (+0,2%).
Индекс Мосбиржи пока колеблется под преградой в виде уровня сопротивления 2750 пунктов, хотя накануне и с утра во вторник тестировал его на прочность, рассуждает Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
"Возможно, некоторые инвесторы решили накануне прикупить бумаги в преддверии намеченной на сегодня встречи в Давосе российских и американских переговорщиков по Украине, а во вторник заняли выжидательную позицию", - добавляет он.
Российский рынок продолжает находиться в режиме ожидания новостных триггеров, также считает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Сегодня индекс Мосбиржи может остаться в диапазоне 2725-2775 пунктов. Но в целом более вероятным сценарием на ближайшие дни, по нашему мнению, является развитие повышательного движения, с тяготением к тесту 2800 пунктов", - добавляет он.
"Рассчитываем на дальнейшую активизацию покупок в акциях цветмета и финсектора, а также сильных внутренних историях, считаем спекулятивно оправданным развитие отскока в сталелитейщиках", - заключает он.
