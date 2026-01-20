https://1prime.ru/20260120/rynok--866709452.html

Российский рынок акций снижается на разнонаправленных сигналах

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций снижается днем во вторник на фоне разнонаправленных сигналов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.13 мск снижался на 0,66%, до 2 732,16 пункта. Мартовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,83%, до 64,46 доллара за баррель. "Утро 20 января российский рынок встретил под давлением фиксации прибыли после подъема предыдущего дня. Индекс Мосбиржи, закрывшийся в понедельник на отметке 2750 пунктов с приростом +0,6%, к полудню вторника откатился в район 2732–2733 пунктов. Психологически важный уровень 2750 пунктов, который бенчмарк протестировал накануне, не удержался - рынок продолжает торговаться в боковике на фоне разнонаправленных сигналов", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа капитал". "Российский рынок сегодня торгуется в минусе на фоне двояких заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова относительно международных контактов РФ. Дополнительно добавляют осторожности ожидания по инфляционной статистике, которая выйдет завтра, чтобы оценить, насколько замедлилась недельная инфляция после резкого роста этого показателя в новогодний период, связанного с повышением НДС, поскольку эти цифры могут повлиять на ожидания по дальнейшей денежно-кредитной политике и динамике внутреннего спроса", - рассказал Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". Разворот котировок нефти вверх помог немного отрасти российскому рынку после утреннего падения, отметил он. В лидерах роста - акции "Русала" (+2,24%), "Камаза" (+1,78%), "Эн+ Груп" (+1,43%), ОГК-2 (+1,38%) и "Новатэка" (+1,14%). "Акции "Русала" и "Эн+ Груп" росли на фоне цен на алюминий, которые недалеко от достигнутого ранее в январе максимума с 2022 года 3215 доллара за тонну. Покупки в бумагах энергетических компаний могли обеспечиваться дивидендными надеждами, конкретных фундаментальных сигналов в отношении которых, однако, не наблюдалось", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения - акции Московского кредитного банка (−2,38%), "Россетей" (−1,97%), "Распадской" (−1,87%), банка "Санкт-Петербург" (−1,73%) и "Сургутнефтегаза" (−1,53%). Лозовой ожидает закрытия в "красной зоне". "Текущая ситуация требует от участников рынка повышенного внимания к новостному фону и готовности к быстрой переоценке активов. Всплеск волатильности в защитных инструментах сигнализирует о нервозности глобальных инвесторов. При этом российский рынок пока держится в относительно узком диапазоне, что может свидетельствовать о временном балансе", - рассказал Силаев. Конструктивные результаты переговоров в Давосе и признаки замедления инфляции во второй половине января откроют путь к тестированию индексом Мосбиржи 2850–2900 пунктов, заключил эксперт.

