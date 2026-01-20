Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снижается на разнонаправленных сигналах - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260120/rynok--866709452.html
Российский рынок акций снижается на разнонаправленных сигналах
Российский рынок акций снижается на разнонаправленных сигналах - 20.01.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается на разнонаправленных сигналах
Российский рынок акций снижается днем во вторник на фоне разнонаправленных сигналов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T15:38+0300
2026-01-20T15:38+0300
экономика
рынок
торги
акции
рф
сергей лавров
елена кожухова
мосбиржа
русал
эн+ груп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций снижается днем во вторник на фоне разнонаправленных сигналов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.13 мск снижался на 0,66%, до 2 732,16 пункта. Мартовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,83%, до 64,46 доллара за баррель. "Утро 20 января российский рынок встретил под давлением фиксации прибыли после подъема предыдущего дня. Индекс Мосбиржи, закрывшийся в понедельник на отметке 2750 пунктов с приростом +0,6%, к полудню вторника откатился в район 2732–2733 пунктов. Психологически важный уровень 2750 пунктов, который бенчмарк протестировал накануне, не удержался - рынок продолжает торговаться в боковике на фоне разнонаправленных сигналов", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа капитал". "Российский рынок сегодня торгуется в минусе на фоне двояких заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова относительно международных контактов РФ. Дополнительно добавляют осторожности ожидания по инфляционной статистике, которая выйдет завтра, чтобы оценить, насколько замедлилась недельная инфляция после резкого роста этого показателя в новогодний период, связанного с повышением НДС, поскольку эти цифры могут повлиять на ожидания по дальнейшей денежно-кредитной политике и динамике внутреннего спроса", - рассказал Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". Разворот котировок нефти вверх помог немного отрасти российскому рынку после утреннего падения, отметил он. В лидерах роста - акции "Русала" (+2,24%), "Камаза" (+1,78%), "Эн+ Груп" (+1,43%), ОГК-2 (+1,38%) и "Новатэка" (+1,14%). "Акции "Русала" и "Эн+ Груп" росли на фоне цен на алюминий, которые недалеко от достигнутого ранее в январе максимума с 2022 года 3215 доллара за тонну. Покупки в бумагах энергетических компаний могли обеспечиваться дивидендными надеждами, конкретных фундаментальных сигналов в отношении которых, однако, не наблюдалось", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения - акции Московского кредитного банка (−2,38%), "Россетей" (−1,97%), "Распадской" (−1,87%), банка "Санкт-Петербург" (−1,73%) и "Сургутнефтегаза" (−1,53%). Лозовой ожидает закрытия в "красной зоне". "Текущая ситуация требует от участников рынка повышенного внимания к новостному фону и готовности к быстрой переоценке активов. Всплеск волатильности в защитных инструментах сигнализирует о нервозности глобальных инвесторов. При этом российский рынок пока держится в относительно узком диапазоне, что может свидетельствовать о временном балансе", - рассказал Силаев. Конструктивные результаты переговоров в Давосе и признаки замедления инфляции во второй половине января откроют путь к тестированию индексом Мосбиржи 2850–2900 пунктов, заключил эксперт.
https://1prime.ru/20260120/tsifrovoy-866674317.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, рф, сергей лавров, елена кожухова, мосбиржа, русал, эн+ груп
Экономика, Рынок, Торги, Акции, РФ, Сергей Лавров, Елена Кожухова, Мосбиржа, Русал, Эн+ Груп
15:38 20.01.2026
 
Российский рынок акций снижается на разнонаправленных сигналах

Российский рынок акций снижается днем во вторник на разнонаправленных сигналах

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций снижается днем во вторник на фоне разнонаправленных сигналов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.13 мск снижался на 0,66%, до 2 732,16 пункта.
Мартовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,83%, до 64,46 доллара за баррель.
"Утро 20 января российский рынок встретил под давлением фиксации прибыли после подъема предыдущего дня. Индекс Мосбиржи, закрывшийся в понедельник на отметке 2750 пунктов с приростом +0,6%, к полудню вторника откатился в район 2732–2733 пунктов. Психологически важный уровень 2750 пунктов, который бенчмарк протестировал накануне, не удержался - рынок продолжает торговаться в боковике на фоне разнонаправленных сигналов", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа капитал".
"Российский рынок сегодня торгуется в минусе на фоне двояких заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова относительно международных контактов РФ. Дополнительно добавляют осторожности ожидания по инфляционной статистике, которая выйдет завтра, чтобы оценить, насколько замедлилась недельная инфляция после резкого роста этого показателя в новогодний период, связанного с повышением НДС, поскольку эти цифры могут повлиять на ожидания по дальнейшей денежно-кредитной политике и динамике внутреннего спроса", - рассказал Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам".
Разворот котировок нефти вверх помог немного отрасти российскому рынку после утреннего падения, отметил он.
В лидерах роста - акции "Русала" (+2,24%), "Камаза" (+1,78%), "Эн+ Груп" (+1,43%), ОГК-2 (+1,38%) и "Новатэка" (+1,14%).
"Акции "Русала" и "Эн+ Груп" росли на фоне цен на алюминий, которые недалеко от достигнутого ранее в январе максимума с 2022 года 3215 доллара за тонну. Покупки в бумагах энергетических компаний могли обеспечиваться дивидендными надеждами, конкретных фундаментальных сигналов в отношении которых, однако, не наблюдалось", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
В лидерах снижения - акции Московского кредитного банка (−2,38%), "Россетей" (−1,97%), "Распадской" (−1,87%), банка "Санкт-Петербург" (−1,73%) и "Сургутнефтегаза" (−1,53%).
Лозовой ожидает закрытия в "красной зоне".
"Текущая ситуация требует от участников рынка повышенного внимания к новостному фону и готовности к быстрой переоценке активов. Всплеск волатильности в защитных инструментах сигнализирует о нервозности глобальных инвесторов. При этом российский рынок пока держится в относительно узком диапазоне, что может свидетельствовать о временном балансе", - рассказал Силаев.
Конструктивные результаты переговоров в Давосе и признаки замедления инфляции во второй половине января откроют путь к тестированию индексом Мосбиржи 2850–2900 пунктов, заключил эксперт.
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Экономист раскрыла судьбу наличных после введения цифрового рубля
Вчера, 03:03
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииРФСергей ЛавровЕлена КожуховаМосбиржаРусалЭн+ Груп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала