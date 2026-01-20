https://1prime.ru/20260120/rynok-866719217.html

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника снижением

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника снижением

2026-01-20T19:13+0300

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника умеренным снижением; пока инвесторы сохраняют осторожность в ожидании новых геополитических вводных, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,44%, до 2 738,07 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,42%, до 1 132,48 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,53%, до 1 108,33 пункта. Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дорожал на 1,09%, до 64,64 доллара за баррель. "Российский фондовый рынок находится в состоянии балансировки между позитивными геополитическими ожиданиями и макроэкономическими рисками. Ключевые индикаторы (курс рубля, цена нефти, ожидания по ключевой ставке) формируют противоречивые сигналы, что удерживает участников от агрессивных покупок", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Индекс Мосбиржи сегодня преимущественно снижался. Участники торгов сохраняли осторожность в ожидании новых геополитических вводных. Пока нет явных поводов ни для активных покупок, ни для распродаж. Бенчмарк зажат в области 2720-2750 пунктов", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Курс рубля относительно стабилен, стоимость нефти Brent достигла 64 доллара, добавил он. "Инвесторы в целом проявляют осторожность в ожидании геополитических новостей из Давоса. Принципиально значимых локальных макрособытий в РФ во вторник не было", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции "Магнита" (+3,83%), "Камаза" (+2,73%), ОГК-2 (+2,3%), "Селигдара" (+2,03%) и "Русала" (+1,94%). "В СМИ во вторник появились сообщения о том, что "Акрон" (+1,49%) может быть включен в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Покупки в бумагах энергетических компаний могли обеспечиваться дивидендными надеждами, конкретных фундаментальных сигналов в отношении которых, однако, не наблюдалось. "Селигдар" тем временем продолжал рост вслед за ценами на золото, которые во вторник поднялись до очередного исторического максимума 4756 доллара за унцию", – рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения - акции Московского кредитного банка (−2,1%), банка "Санкт-Петербург" (−2,06%), "Россетей" (−2,04%), "М.видео" (−1,74%) и "Распадской" (−1,46%). ПРОГНОЗЫ "Рынок остается в боковике, ожидая хоть каких-то внятных сигналов со стороны геополитики. Ожидания по индексу Мосбиржи на 21 января – 2700-2800 пунктов", - поделился Шепелев. "В отсутствие геополитических драйверов индекс в среду может задержаться вблизи 2730-2750 пунктов, а дальнейшую динамику ему зададут недельные данные по инфляции", - заключил Григорьев.

