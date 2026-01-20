РЖД изменили правила оформления билетов на поезда за гранциу до 14 лет

https://1prime.ru/20260120/rzhd-866684705.html

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Железнодорожные билеты за границу россиянам до 14 лет теперь оформляются только по загранпаспорту и по этому же документу осуществляется поездка, говорится сообщениях РЖД, которые изучило РИА Новости. Раньше купить билет на поезда за границу гражданам РФ до 14 лет можно было по свидетельству о рождении. В конце октября 2025 года компания сообщила об изменениях этого документа на загранпаспорт для поездов отправлением с 20 января 2026 года в Белоруссию, Казахстан, Абхазию и другие государства. Это было объявлено в связи с тем, что билеты на поезда в ряд стран продаются за 90 дней до поездки. "Правила пересечения границы РФ… Внимание! С 20 января 2026 года свидетельство о рождении для несовершеннолетних граждан РФ, не достигших возраста 14 лет, исключается из перечня основных документов, удостоверяющих личность гражданина РФ при выезде из РФ и въезде в РФ. Несовершеннолетние граждане РФ, не достигшие возраста 14 лет, будут осуществлять выезд из РФ и въезд в РФ только по действительным документам, удостоверяющим личность гражданина РФ за пределами территории РФ", - говорится в сообщении РЖД для пассажиров. Дети, выехавшие за пределы России до 20 января по свидетельству о рождении, смогут вернуться обратно также по свидетельству и после этой даты. Билеты на путешествия в поездах по территории России по-прежнему можно купить по свидетельству о рождении. О том, что российским детям младше 14 лет с 20 января 2026 года понадобится загранпаспорт для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию, сообщали в октябре текущего года в миграционной службе МВД РФ. Отмечалось, что данное правило будет действовать независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или с сопровождающими. Миграционная служба МВД РФ указывала, что детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам РФ можно по-прежнему въезжать в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию по внутреннему российскому паспорту.

