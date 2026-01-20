Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД изменили правила оформления билетов на поезда за гранциу до 14 лет - 20.01.2026
РЖД изменили правила оформления билетов на поезда за гранциу до 14 лет
РЖД изменили правила оформления билетов на поезда за гранциу до 14 лет - 20.01.2026, ПРАЙМ
РЖД изменили правила оформления билетов на поезда за гранциу до 14 лет
Железнодорожные билеты за границу россиянам до 14 лет теперь оформляются только по загранпаспорту и по этому же документу осуществляется поездка, говорится... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T00:18+0300
2026-01-20T00:56+0300
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Железнодорожные билеты за границу россиянам до 14 лет теперь оформляются только по загранпаспорту и по этому же документу осуществляется поездка, говорится сообщениях РЖД, которые изучило РИА Новости. Раньше купить билет на поезда за границу гражданам РФ до 14 лет можно было по свидетельству о рождении. В конце октября 2025 года компания сообщила об изменениях этого документа на загранпаспорт для поездов отправлением с 20 января 2026 года в Белоруссию, Казахстан, Абхазию и другие государства. Это было объявлено в связи с тем, что билеты на поезда в ряд стран продаются за 90 дней до поездки. "Правила пересечения границы РФ… Внимание! С 20 января 2026 года свидетельство о рождении для несовершеннолетних граждан РФ, не достигших возраста 14 лет, исключается из перечня основных документов, удостоверяющих личность гражданина РФ при выезде из РФ и въезде в РФ. Несовершеннолетние граждане РФ, не достигшие возраста 14 лет, будут осуществлять выезд из РФ и въезд в РФ только по действительным документам, удостоверяющим личность гражданина РФ за пределами территории РФ", - говорится в сообщении РЖД для пассажиров. Дети, выехавшие за пределы России до 20 января по свидетельству о рождении, смогут вернуться обратно также по свидетельству и после этой даты. Билеты на путешествия в поездах по территории России по-прежнему можно купить по свидетельству о рождении. О том, что российским детям младше 14 лет с 20 января 2026 года понадобится загранпаспорт для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию, сообщали в октябре текущего года в миграционной службе МВД РФ. Отмечалось, что данное правило будет действовать независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или с сопровождающими. Миграционная служба МВД РФ указывала, что детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам РФ можно по-прежнему въезжать в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию по внутреннему российскому паспорту.
00:18 20.01.2026 (обновлено: 00:56 20.01.2026)
 
РЖД изменили правила оформления билетов на поезда за гранциу до 14 лет

РЖД: билеты на поезда за границу до 14 лет теперь оформляются только по загранпаспорту

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Железнодорожные билеты за границу россиянам до 14 лет теперь оформляются только по загранпаспорту и по этому же документу осуществляется поездка, говорится сообщениях РЖД, которые изучило РИА Новости.
Раньше купить билет на поезда за границу гражданам РФ до 14 лет можно было по свидетельству о рождении. В конце октября 2025 года компания сообщила об изменениях этого документа на загранпаспорт для поездов отправлением с 20 января 2026 года в Белоруссию, Казахстан, Абхазию и другие государства. Это было объявлено в связи с тем, что билеты на поезда в ряд стран продаются за 90 дней до поездки.
"Правила пересечения границы РФ… Внимание! С 20 января 2026 года свидетельство о рождении для несовершеннолетних граждан РФ, не достигших возраста 14 лет, исключается из перечня основных документов, удостоверяющих личность гражданина РФ при выезде из РФ и въезде в РФ. Несовершеннолетние граждане РФ, не достигшие возраста 14 лет, будут осуществлять выезд из РФ и въезд в РФ только по действительным документам, удостоверяющим личность гражданина РФ за пределами территории РФ", - говорится в сообщении РЖД для пассажиров.
Дети, выехавшие за пределы России до 20 января по свидетельству о рождении, смогут вернуться обратно также по свидетельству и после этой даты.
Билеты на путешествия в поездах по территории России по-прежнему можно купить по свидетельству о рождении.
О том, что российским детям младше 14 лет с 20 января 2026 года понадобится загранпаспорт для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию, сообщали в октябре текущего года в миграционной службе МВД РФ. Отмечалось, что данное правило будет действовать независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или с сопровождающими.
Миграционная служба МВД РФ указывала, что детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам РФ можно по-прежнему въезжать в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию по внутреннему российскому паспорту.
 
