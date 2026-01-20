Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решение об ограничении вылова лосося на Сахалине примут весной - 20.01.2026, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260120/sahalin-866685621.html
Решение об ограничении вылова лосося на Сахалине примут весной
Решение об ограничении вылова лосося на Сахалине примут весной - 20.01.2026, ПРАЙМ
Решение об ограничении вылова лосося на Сахалине примут весной
Решение об ограничении вылова лососевых на Сахалине из-за плохой путины второй год подряд будут принимать этой весной, рассказал в интервью РИА Новости глава... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T02:36+0300
2026-01-20T02:36+0300
экономика
бизнес
россия
сахалин
росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866685621.jpg?1768865797
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Решение об ограничении вылова лососевых на Сахалине из-за плохой путины второй год подряд будут принимать этой весной, рассказал в интервью РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Вылов на Сахалине действительно не очень хороший. Решение будем принимать весной - советоваться с отраслевой наукой, местными властями, рыбаками", - сообщил он. Глава ведомства поделился, что это не очень простая история с точки зрения социальных вопросов. Но, вполне возможно, это необходимо будет делать, прокомментировал он. В октябре Шестаков сообщал агентству, что Росрыболовство рассматривает ограничение вылова лосося на Сахалине. Отмечалось, что введение этой меры поможет нересту. Тогда же он добавил, что в 2024 году уже обсуждался вопрос полного закрытия промысла лосося на Сахалине, но его не приняли. Однако путина-2025 показала, что ситуация достаточно плохая, в первую очередь - из-за климатических факторов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
сахалин
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
бизнес, россия, сахалин, росрыболовство
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Сахалин, Росрыболовство
02:36 20.01.2026
 
Решение об ограничении вылова лосося на Сахалине примут весной

Росрыболовство: решение об ограничении вылова лосося на Сахалине примут весной

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Решение об ограничении вылова лососевых на Сахалине из-за плохой путины второй год подряд будут принимать этой весной, рассказал в интервью РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Вылов на Сахалине действительно не очень хороший. Решение будем принимать весной - советоваться с отраслевой наукой, местными властями, рыбаками", - сообщил он.
Глава ведомства поделился, что это не очень простая история с точки зрения социальных вопросов. Но, вполне возможно, это необходимо будет делать, прокомментировал он.
В октябре Шестаков сообщал агентству, что Росрыболовство рассматривает ограничение вылова лосося на Сахалине. Отмечалось, что введение этой меры поможет нересту.
Тогда же он добавил, что в 2024 году уже обсуждался вопрос полного закрытия промысла лосося на Сахалине, но его не приняли. Однако путина-2025 показала, что ситуация достаточно плохая, в первую очередь - из-за климатических факторов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСахалинРосрыболовство
 
 
