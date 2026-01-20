https://1prime.ru/20260120/samozanyatye-866721924.html

В Москве число самозанятых превысило два миллиона человек

В Москве число самозанятых превысило два миллиона человек - 20.01.2026, ПРАЙМ

В Москве число самозанятых превысило два миллиона человек

Число самозанятых в Москве по итогам 2025 года превысило 2 миллиона, сообщил депутат Мосгордумы Александр Семенников. | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T20:36+0300

2026-01-20T20:36+0300

2026-01-20T20:36+0300

экономика

россия

общество

москва

единая россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866721769_0:0:2851:1605_1920x0_80_0_0_860385505afdc6688f3429dded177b76.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Число самозанятых в Москве по итогам 2025 года превысило 2 миллиона, сообщил депутат Мосгордумы Александр Семенников. "На сегодняшний момент, это мы обсуждали при принятии бюджета города Москвы на предыдущий период, по итогам 2025 года 40% работающих в экономике столицы заняты в малом и среднем бизнесе… Количество самозанятых граждан в Москве достигло 2 миллионов 90 тысяч человек", - сказал Семенников в ходе круглого стола фракции партии "Единая Россия" на тему "Особенности регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Москве в 2026 году". Депутат отметил, что в столице зарегистрировано более 900 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, что составляет 80% от общего числа предприятий Москвы и свыше 13% от общего количества в России. Кроме того, доля платежей в бюджет столицы от субъектов малого и среднего бизнеса составляет 28%.

https://1prime.ru/20260118/shokhin-866626845.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, единая россия