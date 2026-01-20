Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве число самозанятых превысило два миллиона человек
2026-01-20
2026-01-20T20:36+0300
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Число самозанятых в Москве по итогам 2025 года превысило 2 миллиона, сообщил депутат Мосгордумы Александр Семенников. "На сегодняшний момент, это мы обсуждали при принятии бюджета города Москвы на предыдущий период, по итогам 2025 года 40% работающих в экономике столицы заняты в малом и среднем бизнесе… Количество самозанятых граждан в Москве достигло 2 миллионов 90 тысяч человек", - сказал Семенников в ходе круглого стола фракции партии "Единая Россия" на тему "Особенности регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Москве в 2026 году". Депутат отметил, что в столице зарегистрировано более 900 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, что составляет 80% от общего числа предприятий Москвы и свыше 13% от общего количества в России. Кроме того, доля платежей в бюджет столицы от субъектов малого и среднего бизнеса составляет 28%.
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Число самозанятых в Москве по итогам 2025 года превысило 2 миллиона, сообщил депутат Мосгордумы Александр Семенников.
"На сегодняшний момент, это мы обсуждали при принятии бюджета города Москвы на предыдущий период, по итогам 2025 года 40% работающих в экономике столицы заняты в малом и среднем бизнесе… Количество самозанятых граждан в Москве достигло 2 миллионов 90 тысяч человек", - сказал Семенников в ходе круглого стола фракции партии "Единая Россия" на тему "Особенности регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Москве в 2026 году".
Депутат отметил, что в столице зарегистрировано более 900 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, что составляет 80% от общего числа предприятий Москвы и свыше 13% от общего количества в России.
Кроме того, доля платежей в бюджет столицы от субъектов малого и среднего бизнеса составляет 28%.
18.01.2026
В РСПП рассказали, как решить кадровый голод в России
В РСПП рассказали, как решить кадровый голод в России
18 января, 10:19
 
