В Москве число самозанятых превысило два миллиона человек
2026-01-20T20:36+0300
экономика
россия
общество
москва
единая россия
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Число самозанятых в Москве по итогам 2025 года превысило 2 миллиона, сообщил депутат Мосгордумы Александр Семенников. "На сегодняшний момент, это мы обсуждали при принятии бюджета города Москвы на предыдущий период, по итогам 2025 года 40% работающих в экономике столицы заняты в малом и среднем бизнесе… Количество самозанятых граждан в Москве достигло 2 миллионов 90 тысяч человек", - сказал Семенников в ходе круглого стола фракции партии "Единая Россия" на тему "Особенности регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Москве в 2026 году". Депутат отметил, что в столице зарегистрировано более 900 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, что составляет 80% от общего числа предприятий Москвы и свыше 13% от общего количества в России. Кроме того, доля платежей в бюджет столицы от субъектов малого и среднего бизнеса составляет 28%.
