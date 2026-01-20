Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шереметьево может претендовать на Домодедово - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260120/sheremetevo--866710842.html
Шереметьево может претендовать на Домодедово
Шереметьево может претендовать на Домодедово - 20.01.2026, ПРАЙМ
Шереметьево может претендовать на Домодедово
"Шереметьево" будет претендовать на аэропорт "Домодедово", если при его продаже будет конкурс на понижение цены, сообщил РИА Новости гендиректор "Шереметьево"... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T16:05+0300
2026-01-20T16:05+0300
бизнес
аэропорт шереметьево
аэропорт домодедово
https://cdnn.1prime.ru/img/76480/17/764801753_0:56:1500:900_1920x0_80_0_0_609b12845f453fa076a4765b82fc32b8.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. "Шереметьево" будет претендовать на аэропорт "Домодедово", если при его продаже будет конкурс на понижение цены, сообщил РИА Новости гендиректор "Шереметьево" Михаил Василенко. "Если государство будет проводить конкурс на понижение цены, АО "Международный аэропорт Шереметьево" после длительного анализа приняло решение принять участие в конкурсе по продаже ООО "ДМЕ Холдинг", несмотря на то, что проект крайне сложный и требует значительных инвестиций", - говорится в комментарии.
https://1prime.ru/20260119/shokhin--866658817.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76480/17/764801753_114:0:1387:955_1920x0_80_0_0_fcc5ddb82cba307291a42d5c3e5869fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово
Бизнес, аэропорт Шереметьево, аэропорт Домодедово
16:05 20.01.2026
 
Шереметьево может претендовать на Домодедово

Василенко: Шереметьево может претендовать на аэропорт Домодедово

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАэропорт "Домодедово"
Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Аэропорт "Домодедово". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. "Шереметьево" будет претендовать на аэропорт "Домодедово", если при его продаже будет конкурс на понижение цены, сообщил РИА Новости гендиректор "Шереметьево" Михаил Василенко.
"Если государство будет проводить конкурс на понижение цены, АО "Международный аэропорт Шереметьево" после длительного анализа приняло решение принять участие в конкурсе по продаже ООО "ДМЕ Холдинг", несмотря на то, что проект крайне сложный и требует значительных инвестиций", - говорится в комментарии.
Александр Шохин - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Шохин оценил стартовую цену за Домодедово
19 января, 10:55
 
Бизнесаэропорт Шереметьевоаэропорт Домодедово
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала