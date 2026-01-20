Шереметьево может претендовать на Домодедово

https://1prime.ru/20260120/sheremetevo--866710842.html
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. "Шереметьево" будет претендовать на аэропорт "Домодедово", если при его продаже будет конкурс на понижение цены, сообщил РИА Новости гендиректор "Шереметьево" Михаил Василенко. "Если государство будет проводить конкурс на понижение цены, АО "Международный аэропорт Шереметьево" после длительного анализа приняло решение принять участие в конкурсе по продаже ООО "ДМЕ Холдинг", несмотря на то, что проект крайне сложный и требует значительных инвестиций", - говорится в комментарии.
