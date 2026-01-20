https://1prime.ru/20260120/sheremetevo--866710842.html

Шереметьево может претендовать на Домодедово

Шереметьево может претендовать на Домодедово - 20.01.2026, ПРАЙМ

Шереметьево может претендовать на Домодедово

"Шереметьево" будет претендовать на аэропорт "Домодедово", если при его продаже будет конкурс на понижение цены, сообщил РИА Новости гендиректор "Шереметьево"... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T16:05+0300

2026-01-20T16:05+0300

2026-01-20T16:05+0300

бизнес

аэропорт шереметьево

аэропорт домодедово

https://cdnn.1prime.ru/img/76480/17/764801753_0:56:1500:900_1920x0_80_0_0_609b12845f453fa076a4765b82fc32b8.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. "Шереметьево" будет претендовать на аэропорт "Домодедово", если при его продаже будет конкурс на понижение цены, сообщил РИА Новости гендиректор "Шереметьево" Михаил Василенко. "Если государство будет проводить конкурс на понижение цены, АО "Международный аэропорт Шереметьево" после длительного анализа приняло решение принять участие в конкурсе по продаже ООО "ДМЕ Холдинг", несмотря на то, что проект крайне сложный и требует значительных инвестиций", - говорится в комментарии.

https://1prime.ru/20260119/shokhin--866658817.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово