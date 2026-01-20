Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Росрыболовстве рассказали об отношениях с ЕС - 20.01.2026, ПРАЙМ
В Росрыболовстве рассказали об отношениях с ЕС
В Росрыболовстве рассказали об отношениях с ЕС - 20.01.2026, ПРАЙМ
В Росрыболовстве рассказали об отношениях с ЕС
Российским рыбакам нет смысла говорить с Европейским союзом: страны не хотят договариваться, несмотря на единые запасы рыбы, в свою очередь Россия сама способна | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T09:30+0300
2026-01-20T09:30+0300
экономика
россия
эстония
рф
ес
росрыболовство
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российским рыбакам нет смысла говорить с Европейским союзом: страны не хотят договариваться, несмотря на единые запасы рыбы, в свою очередь Россия сама способна отрегулировать свою деятельность, рассказал в интервью РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Мы не замечаем Европейский союз, в том плане, что сотрудничество, которое у нас было по Балтике, оно осталось только с Эстонией по Чудскому озеру, но и то оно для нас не носит принципиального характера", - сообщил он. "То, что с Евросоюзом мы закрыли сотрудничество, по Балтике, по Северной Атлантике, они нам в целом и не нужны. Мы сами способны отрегулировать деятельность. Если они не хотят договариваться, хоть там есть единый запас, то смысл нам с ними общаться", - прокомментировал Шестаков. Он пояснил, что ЕС пытался что-то говорить России, использовать научную организацию, которая была им подконтрольна, пытался через эту организацию "учить жизни" отечественные институты, которые занимаются прогнозированием, определением объемов добычи. Тогда как российские институты, отметил Шестаков, располагаются на базе, созданной еще в старой России, она расширялась и в Советском Союзе. Методологии РФ использовались по всему миру, и Россия была признанным лидером в рыбохозяйственной науке. "Тогда как Евросоюз начинает рассказывать, как и что нам ловить. Поэтому мы не видим никакого смысла разговаривать с ними", - подытожил глава ведомства.
эстония
рф
09:30 20.01.2026
 
В Росрыболовстве рассказали об отношениях с ЕС

Шестаков: российским рыбакам нет смысла говорить с ЕС

© РИА Новости . Сергей Красноухов
Добыча минтая на Курилах - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Добыча минтая на Курилах. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Красноухов
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российским рыбакам нет смысла говорить с Европейским союзом: страны не хотят договариваться, несмотря на единые запасы рыбы, в свою очередь Россия сама способна отрегулировать свою деятельность, рассказал в интервью РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Мы не замечаем Европейский союз, в том плане, что сотрудничество, которое у нас было по Балтике, оно осталось только с Эстонией по Чудскому озеру, но и то оно для нас не носит принципиального характера", - сообщил он.
"То, что с Евросоюзом мы закрыли сотрудничество, по Балтике, по Северной Атлантике, они нам в целом и не нужны. Мы сами способны отрегулировать деятельность. Если они не хотят договариваться, хоть там есть единый запас, то смысл нам с ними общаться", - прокомментировал Шестаков.
Он пояснил, что ЕС пытался что-то говорить России, использовать научную организацию, которая была им подконтрольна, пытался через эту организацию "учить жизни" отечественные институты, которые занимаются прогнозированием, определением объемов добычи.
Тогда как российские институты, отметил Шестаков, располагаются на базе, созданной еще в старой России, она расширялась и в Советском Союзе. Методологии РФ использовались по всему миру, и Россия была признанным лидером в рыбохозяйственной науке. "Тогда как Евросоюз начинает рассказывать, как и что нам ловить. Поэтому мы не видим никакого смысла разговаривать с ними", - подытожил глава ведомства.
Рыбаки разгружают выловленную рыбу - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
В России расширили список поставщиков рыбы в Китай
15 января, 09:49
 
