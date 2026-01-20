Бизнес просит снизить волатильность курса рубля, заявил Шохин

https://1prime.ru/20260120/shokhin--866710051.html

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Чрезмерная волатильность курса рубля мешает бизнесу строить планы, эта тема поднималась на ежегодной встрече российских предпринимателей с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил в интервью РИА Новости президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Поднимали тему чрезмерной волатильности курса национальной валюты, которая в течение года укреплялась более чем на 20% и стала лидирующей по крепости валютой мира. Но чрезмерно крепкий рубль ведет к недополучению почти на 20% ожидаемых доходов не только экспортеров, но и бюджета страны", - сказал Шохин. Он напомнил, что в начале 2025 года курс был 100 рублей за доллар, и все ориентировались на бюджетные проектировки в 95-96 рублей, но курс оказался ниже 80. "Безусловно мы не просим зафиксировать рубль или установить коридор, но нужно снизить волатильность курса, используя инструментарии Банка России и правительства - те же рыночные валютные интервенции", - отметил глава РСПП. "При этом мы понимаем, что целый ряд ограничений до сих пор действует на валютном рынке, он деформирован изменением структуры импорта и расчетов, ростом доли национальных валют в платежах. Поэтому надо эти ограничения либо снимать, либо корректировать понимание того, что такое рыночный курс", - считает Шохин. По его словам, прогнозы по курсу рубля у компаний самые разные - одни ждут, что рубль будет и дальше укрепляться до 70 рублей за доллар, другие – что рубль опять ослабнет. "И это разнообразие представлений показывает, что волатильность курса чрезмерная. То есть, даже не сам уровень курса, а непредсказуемость волнует многие компании, поскольку трудно выстраивать планы", - заключил Шохин. Официальный курс доллара от ЦБ РФ за 2025 год упал на 23,45 рубля, или на 23,06% - до 78,23 рубля. При этом максимум курса отмечался в самом начале года – 15 января и равнялся 103,44 рубля. После этого доллар дешевел полгода практически без перерывов и стабилизировался в районе 78 рубля. Однако осенью - в начале зимы прошла еще одна волна ослабления доллара, минимальное значение 2025 года было достигнуто 6 декабря и составило 76,09 рубля. В начале 2026 года валюта США колеблется в узком диапазоне 77,76-78,85 рубля.

