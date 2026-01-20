https://1prime.ru/20260120/slutskiy--866704653.html
Слуцкий предложил ввести социальные маршруты по всей России
Слуцкий предложил ввести социальные маршруты по всей России - 20.01.2026, ПРАЙМ
Слуцкий предложил ввести социальные маршруты по всей России
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил ввести социальные маршруты общественного транспорта по всей России. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T14:25+0300
2026-01-20T14:25+0300
2026-01-20T14:25+0300
бизнес
россия
леонид слуцкий
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846265094_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e728f3bfa6eb5048241adbedbcc2763.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил ввести социальные маршруты общественного транспорта по всей России. "Главная наша инициатива - ввести социальные маршруты, которые гибридным образом, отчасти это автобус, и, конечно, на автобусах люди и будут ездить, но отчасти остановки по требованию, как такси", - сказал Слуцкий. Он добавил, что такая гибридная система знакома всем с советского периода. "Социальные маршруты - школы, библиотеки, медицинские учреждения, то, что людям необходимо. И действительно, остановка по требованию, где необходимо, минимум четыре раза в день, с 6 утра до 11 вечера. Уверен, такие социальные маршруты нужно ввести по всей стране. И тогда мы сумеем, по крайней мере частично, перебороть ситуацию, когда по нашим опросам, а в них участвовали десятки тысяч человек в сельской местности, 64% тех, кого опросили, считают, что общественный транспорт работает из рук вон плохо", - заключил лидер ЛДПР.
https://1prime.ru/20251115/kvartira-864563930.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846265094_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_656164aea17457313fba78ff4fef26ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, леонид слуцкий, лдпр
Бизнес, РОССИЯ, Леонид Слуцкий, ЛДПР
Слуцкий предложил ввести социальные маршруты по всей России
Слуцкий предложил ввести социальные маршруты общественного транспорта