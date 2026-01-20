https://1prime.ru/20260120/slutskiy--866704653.html

Слуцкий предложил ввести социальные маршруты по всей России

Слуцкий предложил ввести социальные маршруты по всей России - 20.01.2026, ПРАЙМ

Слуцкий предложил ввести социальные маршруты по всей России

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил ввести социальные маршруты общественного транспорта по всей России. | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T14:25+0300

2026-01-20T14:25+0300

2026-01-20T14:25+0300

бизнес

россия

леонид слуцкий

лдпр

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846265094_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e728f3bfa6eb5048241adbedbcc2763.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил ввести социальные маршруты общественного транспорта по всей России. "Главная наша инициатива - ввести социальные маршруты, которые гибридным образом, отчасти это автобус, и, конечно, на автобусах люди и будут ездить, но отчасти остановки по требованию, как такси", - сказал Слуцкий. Он добавил, что такая гибридная система знакома всем с советского периода. "Социальные маршруты - школы, библиотеки, медицинские учреждения, то, что людям необходимо. И действительно, остановка по требованию, где необходимо, минимум четыре раза в день, с 6 утра до 11 вечера. Уверен, такие социальные маршруты нужно ввести по всей стране. И тогда мы сумеем, по крайней мере частично, перебороть ситуацию, когда по нашим опросам, а в них участвовали десятки тысяч человек в сельской местности, 64% тех, кого опросили, считают, что общественный транспорт работает из рук вон плохо", - заключил лидер ЛДПР.

https://1prime.ru/20251115/kvartira-864563930.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, леонид слуцкий, лдпр