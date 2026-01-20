Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США завершают работу над торговым соглашением с ЕС - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260120/ssha--866712105.html
США завершают работу над торговым соглашением с ЕС
США завершают работу над торговым соглашением с ЕС - 20.01.2026, ПРАЙМ
США завершают работу над торговым соглашением с ЕС
США завершают работу над торговым соглашением с Евросоюзом, однако всё равно введут 10-процентные пошлины против ряда стран из-за отправки военных в Гренландию, | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T17:05+0300
2026-01-20T17:05+0300
экономика
мировая экономика
сша
гренландия
скотт бессент
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. США завершают работу над торговым соглашением с Евросоюзом, однако всё равно введут 10-процентные пошлины против ряда стран из-за отправки военных в Гренландию, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Мы находимся в процессе завершения очень хорошего торгового соглашения для обеих сторон, и план состоит в том, чтобы двигаться дальше с этим соглашением. При этом президент (США Дональд Трамп - ред.) заявил, что с 1 февраля введет 10-процентный тариф, если датчане не захотят отказаться от Гренландии, он будет применяться к восьми странам, которые направили войска в Гренландию", - сказал Бессент на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
https://1prime.ru/20260120/peskov-866700383.html
сша
гренландия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f4aec625b18e261cb4a5300ddc02e885.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, гренландия, скотт бессент, дональд трамп, ес
Экономика, Мировая экономика, США, Гренландия, Скотт Бессент, Дональд Трамп, ЕС
17:05 20.01.2026
 
США завершают работу над торговым соглашением с ЕС

Бессент заявил, что США завершают работу над торговым соглашением с ЕС

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Флаг США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. США завершают работу над торговым соглашением с Евросоюзом, однако всё равно введут 10-процентные пошлины против ряда стран из-за отправки военных в Гренландию, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы находимся в процессе завершения очень хорошего торгового соглашения для обеих сторон, и план состоит в том, чтобы двигаться дальше с этим соглашением. При этом президент (США Дональд Трамп - ред.) заявил, что с 1 февраля введет 10-процентный тариф, если датчане не захотят отказаться от Гренландии, он будет применяться к восьми странам, которые направили войска в Гренландию", - сказал Бессент на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Государственные флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Россия выступает за восстановление торговых отношений с США, заявил Песков
Вчера, 13:02
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАГренландияСкотт БессентДональд ТрампЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала