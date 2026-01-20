https://1prime.ru/20260120/ssha--866712105.html

США завершают работу над торговым соглашением с ЕС

США завершают работу над торговым соглашением с Евросоюзом, однако всё равно введут 10-процентные пошлины против ряда стран из-за отправки военных в Гренландию, | 20.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. США завершают работу над торговым соглашением с Евросоюзом, однако всё равно введут 10-процентные пошлины против ряда стран из-за отправки военных в Гренландию, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Мы находимся в процессе завершения очень хорошего торгового соглашения для обеих сторон, и план состоит в том, чтобы двигаться дальше с этим соглашением. При этом президент (США Дональд Трамп - ред.) заявил, что с 1 февраля введет 10-процентный тариф, если датчане не захотят отказаться от Гренландии, он будет применяться к восьми странам, которые направили войска в Гренландию", - сказал Бессент на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

