Минпромторг рассмотрит обращения о введении акциза на импортируемую сталь

Минпромторг рассмотрит обращения о введении акциза на импортируемую сталь

2026-01-20T18:12+0300

экономика

промышленность

бизнес

рф

минпромторг

северсталь

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ получил обращения от металлургических компаний о введении акциза на импортируемую сталь, будет их рассматривать, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Минпромторг России получил указанные обращения и рассмотрит в установленном порядке", - ответили в пресс-службе на вопрос о том, получили ли в министерстве обращения от металлургов о введении акциза на импортируемую в РФ сталь. В ноябре прошлого года Минпромторг РФ заявлял, что готов рассмотреть данную инициативу в случае обращения предприятий. На тот момент предложение о введении акциза на сталь от отрасли не поступало. Тогда же генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев рассказал журналистам, что в качестве мер защиты отечественного рынка черной металлургии могут быть приняты пошлины или акциз на ввозимую сталь. Он подчеркнул, что приветствуются любые меры для защите российского рынка металлопроката.

рф

2026

