https://1prime.ru/20260120/stal-866715979.html
Минпромторг рассмотрит обращения о введении акциза на импортируемую сталь
Минпромторг рассмотрит обращения о введении акциза на импортируемую сталь - 20.01.2026, ПРАЙМ
Минпромторг рассмотрит обращения о введении акциза на импортируемую сталь
Минпромторг РФ получил обращения от металлургических компаний о введении акциза на импортируемую сталь, будет их рассматривать, рассказали РИА Новости в... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T18:12+0300
2026-01-20T18:12+0300
2026-01-20T18:12+0300
экономика
промышленность
бизнес
рф
минпромторг
северсталь
https://cdnn.1prime.ru/img/76079/36/760793697_0:110:2128:1307_1920x0_80_0_0_4b0800bfde46965f3f6722cff8e42beb.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ получил обращения от металлургических компаний о введении акциза на импортируемую сталь, будет их рассматривать, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Минпромторг России получил указанные обращения и рассмотрит в установленном порядке", - ответили в пресс-службе на вопрос о том, получили ли в министерстве обращения от металлургов о введении акциза на импортируемую в РФ сталь. В ноябре прошлого года Минпромторг РФ заявлял, что готов рассмотреть данную инициативу в случае обращения предприятий. На тот момент предложение о введении акциза на сталь от отрасли не поступало. Тогда же генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев рассказал журналистам, что в качестве мер защиты отечественного рынка черной металлургии могут быть приняты пошлины или акциз на ввозимую сталь. Он подчеркнул, что приветствуются любые меры для защите российского рынка металлопроката.
https://1prime.ru/20251112/stal-864465801.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76079/36/760793697_120:0:2008:1416_1920x0_80_0_0_b2c98bea19fd47abc6db764b05517c6b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, бизнес, рф, минпромторг, северсталь
Экономика, Промышленность, Бизнес, РФ, Минпромторг, Северсталь
Минпромторг рассмотрит обращения о введении акциза на импортируемую сталь
Минпромторг получил обращения от металлургов о введении акциза на импортируемую сталь