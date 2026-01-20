Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг рассмотрит обращения о введении акциза на импортируемую сталь - 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T18:12+0300
2026-01-20T18:12+0300
экономика
промышленность
бизнес
рф
минпромторг
северсталь
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ получил обращения от металлургических компаний о введении акциза на импортируемую сталь, будет их рассматривать, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Минпромторг России получил указанные обращения и рассмотрит в установленном порядке", - ответили в пресс-службе на вопрос о том, получили ли в министерстве обращения от металлургов о введении акциза на импортируемую в РФ сталь. В ноябре прошлого года Минпромторг РФ заявлял, что готов рассмотреть данную инициативу в случае обращения предприятий. На тот момент предложение о введении акциза на сталь от отрасли не поступало. Тогда же генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев рассказал журналистам, что в качестве мер защиты отечественного рынка черной металлургии могут быть приняты пошлины или акциз на ввозимую сталь. Он подчеркнул, что приветствуются любые меры для защите российского рынка металлопроката.
промышленность, бизнес, рф, минпромторг, северсталь
Экономика, Промышленность, Бизнес, РФ, Минпромторг, Северсталь
18:12 20.01.2026
 
© Фото : ЗМЗМеталлопрокат
Металлопрокат - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Металлопрокат. Архивное фото
© Фото : ЗМЗ
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ получил обращения от металлургических компаний о введении акциза на импортируемую сталь, будет их рассматривать, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Минпромторг России получил указанные обращения и рассмотрит в установленном порядке", - ответили в пресс-службе на вопрос о том, получили ли в министерстве обращения от металлургов о введении акциза на импортируемую в РФ сталь.
В ноябре прошлого года Минпромторг РФ заявлял, что готов рассмотреть данную инициативу в случае обращения предприятий. На тот момент предложение о введении акциза на сталь от отрасли не поступало.
Тогда же генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев рассказал журналистам, что в качестве мер защиты отечественного рынка черной металлургии могут быть приняты пошлины или акциз на ввозимую сталь. Он подчеркнул, что приветствуются любые меры для защите российского рынка металлопроката.
В Минфине ответили на вопрос о введении акцизов для импортеров стали
12 ноября 2025, 15:12
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
