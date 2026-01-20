Банк России присмотрится к инфляции: что будет в феврале

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. За первые 12 дней января инфляция составила 1.26%, что, если переводить в годовые, не вписывается ни в какие прогнозные рамки. Тем не менее, данный скачок цен – это результат разовых факторов, таких как индексация тарифов. В этом году к нему добавилось повышение НДС с 20% до 22%.Счет текущих операций сократился, но в плюсеСерьезный рост цен в первую неделю января (+1.26%) резко контрастирует не только с первой неделей прошлого года (+0.54%), но и с динамикой цен в конце прошлого года, когда краткосрочные показатели инфляции заметно выбивались вниз из привычной сезонности.Финансовое состояние компанийДанные, вышедшие незадолго до нового года, показали дальнейшее снижение прибылей, причем почти во всех производящих отраслях. По итогам 10 месяцев 2025 года снижение финансового результата составило почти 10% к аналогичному периоду 2024 года. И это после снижения на 17.2% по итогам такого же периода в 2024 году. У компаний просто нет запаса маржинальности.Сдерживающее влияние повышения налоговТем не менее, формально даже полный перенос НДС на потребителей – это разовая перестановка уровня цен, а не рост инфляции. Последнее – это непрерывный процесс изменения цен, обусловленный изменениями спроса и предложения.Рост налогов в любой макроэкономической модели – это фактор сдерживания совокупного спроса. Как результат, если непосредственно после повышения НДС цены подскакивают, то через некоторое время текущая инфляция должна, наоборот, снизиться.Возможная реакция ЦБ РФБлижайшее заседание ЦБ РФ состоится 13 февраля. Строго говоря, само по себе повышение цен из-за НДС не должно влиять на решение по ставке, так как этот рост цен не является ни проявлением, ни следствием перегрева экономики и не угрожает ценовой стабильности. Другое дело, если этот скачок цен скажется на инфляционных ожиданиях, поведении экономических агентов и пр. Поэтому регулятор, скорее всего, предпочтет убедиться, что вторичные проинфляционные эффекты от повышения НДС незначительны, для чего требуется время.Так что в ближайшие недели стоит крайне внимательно присматриваться к данным, особенно к недельным данным по инфляции. Они и определят решение на заседании в феврале. Высока вероятность паузы в цикле снижения ставок.На прогнозе на год, впрочем, это никак не скажется, так как общая ситуация остается пока деинфляционной, чему способствует не только ужесточение фискальной политики (повышение НДС), но и крепкий рубль и все еще жесткая политика ЦБ РФ.Автор - Владимир Брагин, Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. За первые 12 дней января инфляция составила 1.26%, что, если переводить в годовые, не вписывается ни в какие прогнозные рамки. Тем не менее, данный скачок цен – это результат разовых факторов, таких как индексация тарифов. В этом году к нему добавилось повышение НДС с 20% до 22%.
Росстат сообщил уровень инфляции в России за 2025 год
16 января, 20:25
Счет текущих операций сократился, но в плюсе
Серьезный рост цен в первую неделю января (+1.26%) резко контрастирует не только с первой неделей прошлого года (+0.54%), но и с динамикой цен в конце прошлого года, когда краткосрочные показатели инфляции заметно выбивались вниз из привычной сезонности.
Финансовое состояние компаний
Данные, вышедшие незадолго до нового года, показали дальнейшее снижение прибылей, причем почти во всех производящих отраслях. По итогам 10 месяцев 2025 года снижение финансового результата составило почти 10% к аналогичному периоду 2024 года. И это после снижения на 17.2% по итогам такого же периода в 2024 году. У компаний просто нет запаса маржинальности.
Сдерживающее влияние повышения налогов
Тем не менее, формально даже полный перенос НДС на потребителей – это разовая перестановка уровня цен, а не рост инфляции. Последнее – это непрерывный процесс изменения цен, обусловленный изменениями спроса и предложения.
Рост налогов в любой макроэкономической модели – это фактор сдерживания совокупного спроса. Как результат, если непосредственно после повышения НДС цены подскакивают, то через некоторое время текущая инфляция должна, наоборот, снизиться.
Возможная реакция ЦБ РФ
Ближайшее заседание ЦБ РФ состоится 13 февраля. Строго говоря, само по себе повышение цен из-за НДС не должно влиять на решение по ставке, так как этот рост цен не является ни проявлением, ни следствием перегрева экономики и не угрожает ценовой стабильности. Другое дело, если этот скачок цен скажется на инфляционных ожиданиях, поведении экономических агентов и пр. Поэтому регулятор, скорее всего, предпочтет убедиться, что вторичные проинфляционные эффекты от повышения НДС незначительны, для чего требуется время.
Так что в ближайшие недели стоит крайне внимательно присматриваться к данным, особенно к недельным данным по инфляции. Они и определят решение на заседании в феврале. Высока вероятность паузы в цикле снижения ставок.
На прогнозе на год, впрочем, это никак не скажется, так как общая ситуация остается пока деинфляционной, чему способствует не только ужесточение фискальной политики (повышение НДС), но и крепкий рубль и все еще жесткая политика ЦБ РФ.
Автор - Владимир Брагин, Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.