В Калининграде вынесли приговор за контрабанду 250 килограммов янтаря

В Калининграде вынесли приговор за контрабанду 250 килограммов янтаря

Двое жителей Калининграда получили по 5,5 лет колонии за контрабанду 250 килограммов янтаря с помощью беспилотника, сообщила пресс-служба областного суда. | 20.01.2026, ПРАЙМ

КАЛИНИНГРАД, 20 янв – ПРАЙМ. Двое жителей Калининграда получили по 5,5 лет колонии за контрабанду 250 килограммов янтаря с помощью беспилотника, сообщила пресс-служба областного суда. Судом установлено, что в августе 2023 года жители области С. и М. с помощью соучастников, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организовали подготовку и транспортировку более 251 килограмма янтаря. Они планировали переправить камень в Литву через реку Неман. Для этого, используя беспилотник, они перекинули трос через реку и с его помощью закрепили мешки с янтарем, чтобы переместить их на территорию Литвы. Однако их действия были пресечены сотрудниками пограничного управления. Действия фигурантов судом квалифицированы по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ - покушение на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов. "Приговором Советского городского суда С. и М. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении областного суда. Кроме того, приговором суда конфискован изъятый янтарь общим весом 251,159 килограмма и общей стоимостью 7 267 303,45 рубля. Отмечается, что в судебном заседании подсудимые вину в совершении указанного преступления признали в полном объеме.

