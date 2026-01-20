https://1prime.ru/20260120/tallin-866724087.html

Расходы Таллина в этом году превысят доходы от основной деятельности города

экономика

мировая экономика

эстония

таллин

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Расходы Таллина, столицы Эстонии, превысят в 2026 году доходы от основной деятельности города, бюджет составит более 1,3 миллиарда евро, сообщила телерадиокомпания ERR. "Согласно бюджету на этот год, операционные расходы Таллина превысят доходы от основной деятельности", - говорится в публикации ERR. По данным телерадиокомпании, бюджет Таллина на 2026 год составляет 1,32 миллиарда евро, это больше на 1% по сравнению с прошлогодним показателем. Как подчеркивает ERR, при этом расходы эстонской столицы вырастут на 6,3%, а доходы - на 3,7% по сравнению с 2025 годом. Отмечается, что больше всего расходов города приходится на образование, то есть 42%. Вместе с расходами на транспорт, социальное обеспечение и здравоохранение они составляют три четверти операционных расходов столицы Эстонии. ERR добавляет, что власти Таллина также хотят потратить 195,6 миллиона евро на инвестиции. Для этой цели они планируют взять кредит на сумму до 100 миллионов евро. Ранее телерадиокомпания ERR сообщала, что в конце сентября правительство Эстонии утвердило бюджет на 2026 год с рекордным дефицитом в размере 4,5% от ВВП, в котором крупнейшей статьей роста расходов стало увеличение трат на оборону до 5% ВВП.

эстония

