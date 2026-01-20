https://1prime.ru/20260120/tayvan-866717022.html

Глава минфина США предрек апокалипсис в случае блокады Тайваня

США считают зависимость от чипов из Тайваня крупнейшей угрозой мировой экономике, потенциальная блокада острова приведет к апокалипсису, заявил министр финансов | 20.01.2026, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 20 янв – ПРАЙМ. США считают зависимость от чипов из Тайваня крупнейшей угрозой мировой экономике, потенциальная блокада острова приведет к апокалипсису, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Я бы сказал, что самая большая угроза для мировой экономики, единая крупнейшая точка отказа заключается в том, что 97% высокопроизводительных чипов производятся на Тайване. Если бы этот остров был заблокирован, эти мощности были бы уничтожены, это привело бы к экономическому апокалипсису", - сказал Бессент на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Пекин, и Тайбэй в последние годы наращивают военную активность в регионе. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).

