МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Торги по продаже аэропорта "Домодедово" пройдут 20 января в 15.00 мск, следует из страницы соответствующего лота в ГИС "Торги". Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово". В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года и потенциальные инвесторы есть. "Продажа долей в размере 100% уставного капитала. Полное наименование хозяйственного общества Общество с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг"... Дата проведения торгов - 20.01.2026 15.00 (мск)", - говорится в материалах ГИС "Торги". Начальная цена лота составляет более 132 миллиардов рублей. Аукцион будет проведен на электронной площадке "РТС-тендер". Шаг аукциона составит 1,32 миллиарда - 1% от цены, отмечено в материалах. Договор о купле-продаже "Домодедово" должен быть заключен между продавцом и победителем аукциона в течение пяти рабочих дней после подведения его итогов.
Заголовок открываемого материала