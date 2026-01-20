https://1prime.ru/20260120/torgi-866684622.html

Торги по продаже аэропорта "Домодедово" пройдут 20 января в 15.00 мск

Торги по продаже аэропорта "Домодедово" пройдут 20 января в 15.00 мск - 20.01.2026, ПРАЙМ

Торги по продаже аэропорта "Домодедово" пройдут 20 января в 15.00 мск

Торги по продаже аэропорта "Домодедово" пройдут 20 января в 15.00 мск, следует из страницы соответствующего лота в ГИС "Торги". | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T00:18+0300

2026-01-20T00:18+0300

2026-01-20T00:18+0300

бизнес

московская область

рф

антон силуанов

аэропорт домодедово

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866684622.jpg?1768857483

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Торги по продаже аэропорта "Домодедово" пройдут 20 января в 15.00 мск, следует из страницы соответствующего лота в ГИС "Торги". Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово". В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года и потенциальные инвесторы есть. "Продажа долей в размере 100% уставного капитала. Полное наименование хозяйственного общества Общество с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг"... Дата проведения торгов - 20.01.2026 15.00 (мск)", - говорится в материалах ГИС "Торги". Начальная цена лота составляет более 132 миллиардов рублей. Аукцион будет проведен на электронной площадке "РТС-тендер". Шаг аукциона составит 1,32 миллиарда - 1% от цены, отмечено в материалах. Договор о купле-продаже "Домодедово" должен быть заключен между продавцом и победителем аукциона в течение пяти рабочих дней после подведения его итогов.

московская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, московская область, рф, антон силуанов, аэропорт домодедово