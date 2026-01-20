https://1prime.ru/20260120/tramp--866689859.html
Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 200%
Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 200% - 20.01.2026, ПРАЙМ
Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 200%
Президент США Дональд Трамп заявил, что введет 200% пошлины на французское вино и шампанское, и тогда президент Франции Эммануэль Макрон все же согласится... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T08:16+0300
2026-01-20T08:16+0300
2026-01-20T11:37+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
франция
газа
сша
дональд трамп
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367682_0:41:2409:1396_1920x0_80_0_0_e620013dafd7426e06f528ce5c4cbf45.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет 200% пошлины на французское вино и шампанское, и тогда президент Франции Эммануэль Макрон все же согласится принять его приглашение в "Совет мира" по Газе. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к Макрону, передавало, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе. "Я введу 200% пошлины на французские вина и шампанское, и Макрон присоединится к "Совету мира", - цитирует слова Трампа агентство Рейтер.
https://1prime.ru/20260120/ukraina-866689211.html
франция
газа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367682_150:0:2291:1606_1920x0_80_0_0_b8cf3522af7c1e06610f0dff493d3c7e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, франция, газа, сша, дональд трамп, эммануэль макрон
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Газа, США, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 200%
Трамп пригрозил Макрону ввести 200% пошлины на французский алкоголь