Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, как выросло состояние Трампа - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260120/tramp-866692863.html
Стало известно, как выросло состояние Трампа
Стало известно, как выросло состояние Трампа - 20.01.2026, ПРАЙМ
Стало известно, как выросло состояние Трампа
По прошествии года с момента своего возвращения в Белый дом состояние президента США Дональда Трампа выросло до 6,6 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T10:15+0300
2026-01-20T10:16+0300
общество
мировая экономика
сша
forbes
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498318_0:27:1425:829_1920x0_80_0_0_f28b350483f9b215a9d27f1637a4c0a7.jpg
ВАШИНГТОН, 20 янв - ПРАЙМ. По прошествии года с момента своего возвращения в Белый дом состояние президента США Дональда Трампа выросло до 6,6 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости. Трамп родился в семье миллионера, успешного нью-йорского девелопера Фреда Трампа. Миллиардером он стал уже благодаря собственным проектам, впервые попав в список журнала Forbes в 1988 году. Но его положение в рейтинге было неустойчивым - в прессе сомневались, что реальная стоимость его активов достигает миллиарда долларов. В 2024 году это было доказано в суде, когда на Трампа и его семью наложили штраф в почти полмиллиарда долларов за завышение стоимости активов с целью получения ссуд на более выгодных условиях. К 1990 году на фоне проблем в его бизнесе и банкротств ряда проектов Трамп выбыл из списка Forbes и вернулся в него в 1997 году с состоянием в 1.4 миллиарда долларов. С тех пор его состояние в целом стабильно росло и к первому вступлению в должность президента США достигло 4,5 миллиарда долларов. Турбулентный первый срок, многочисленные судебные иски и штурм Капитолия, его сторонниками после проигрыша на выборах 2020 года нанесли существенный ущерб его бизнесу и репутации, к истечению срока его состояние сократилось на 2 миллиарда долларов. После победы на выборах в 2024 году спрос на приобретение лицензионных прав на бренд Trump для использования в девелоперских проектах и отелях по всему миру возрос, что увеличило его доходы. Было заявлено о планах запуска проектов под его брендом в Омане, ОАЭ, Саудовской Аравии и многих других странах. Восстановился спрос и на его мерч, сейчас включающий кепки, часы (доход от продаж $2,8 миллиона, следует из его декларации за 2025 год), парфюм и "золотые" кеды ($2,5 миллиона), и даже Издания Библии ($3 миллиона). Большой куш сорвал Трамп на запуске собственных криптовалют, мемкоинов и соцсети Truth Social. Согласно данным журнала Forbes, эти активы только в 2025 году увеличили его состояние на около 1,3 миллиарда долларов. В настоящий момент состояние Трампа оценивается в 6,6 миллиардов долларов, тем самым он занимает 582 строчку в списке богатейших людей планеты, подсчитало РИА Новости. Криптовалюта увеличила состояние и других членов семьи Трампа. Его средний сын Эрик в сентябре стал первым в семье после отца миллиардером-участником списка Forbes благодаря доле в криптовалютной компании. Однако в рейтинге Эрик закрепится не смог, поскольку стоимость акций American Bitcoin Corp с момента проведения IPO сильно упала. Но это не помешало ему увеличить свое состояние в 10 раз с момента возвращения отца в Белый дом. Сейчас оно оценивается в 400 миллионов долларов. Критики обвиняют семью в конфликте интересов и наживании на президентстве. В частности, лазейку для влияния, по их мнению, создает возможность приобретения акций его компаний и криптовалюты. Тем самым акторы влияния могут как увеличить, так и обрушить его состояние. Белый дом обвинения в том, что Трамп наживается во власти, отрицает. Вместе с тем рост его благосостояния происходит на фоне недовольства публики невыполненными обещаниями по снижению стоимости жизни в США.
https://1prime.ru/20260120/tramp--866689859.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498318_58:0:1367:982_1920x0_80_0_0_25744b6239aef63cc685467a9b297c3b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, forbes
Общество , Мировая экономика, США, Forbes
10:15 20.01.2026 (обновлено: 10:16 20.01.2026)
 
Стало известно, как выросло состояние Трампа

Состояние Трампа за первый год второго срока выросло до 6,6 миллиарда долларов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 20 янв - ПРАЙМ. По прошествии года с момента своего возвращения в Белый дом состояние президента США Дональда Трампа выросло до 6,6 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости.
Трамп родился в семье миллионера, успешного нью-йорского девелопера Фреда Трампа. Миллиардером он стал уже благодаря собственным проектам, впервые попав в список журнала Forbes в 1988 году. Но его положение в рейтинге было неустойчивым - в прессе сомневались, что реальная стоимость его активов достигает миллиарда долларов. В 2024 году это было доказано в суде, когда на Трампа и его семью наложили штраф в почти полмиллиарда долларов за завышение стоимости активов с целью получения ссуд на более выгодных условиях.
К 1990 году на фоне проблем в его бизнесе и банкротств ряда проектов Трамп выбыл из списка Forbes и вернулся в него в 1997 году с состоянием в 1.4 миллиарда долларов. С тех пор его состояние в целом стабильно росло и к первому вступлению в должность президента США достигло 4,5 миллиарда долларов. Турбулентный первый срок, многочисленные судебные иски и штурм Капитолия, его сторонниками после проигрыша на выборах 2020 года нанесли существенный ущерб его бизнесу и репутации, к истечению срока его состояние сократилось на 2 миллиарда долларов.
После победы на выборах в 2024 году спрос на приобретение лицензионных прав на бренд Trump для использования в девелоперских проектах и отелях по всему миру возрос, что увеличило его доходы. Было заявлено о планах запуска проектов под его брендом в Омане, ОАЭ, Саудовской Аравии и многих других странах. Восстановился спрос и на его мерч, сейчас включающий кепки, часы (доход от продаж $2,8 миллиона, следует из его декларации за 2025 год), парфюм и "золотые" кеды ($2,5 миллиона), и даже Издания Библии ($3 миллиона).
Большой куш сорвал Трамп на запуске собственных криптовалют, мемкоинов и соцсети Truth Social. Согласно данным журнала Forbes, эти активы только в 2025 году увеличили его состояние на около 1,3 миллиарда долларов. В настоящий момент состояние Трампа оценивается в 6,6 миллиардов долларов, тем самым он занимает 582 строчку в списке богатейших людей планеты, подсчитало РИА Новости.
Криптовалюта увеличила состояние и других членов семьи Трампа. Его средний сын Эрик в сентябре стал первым в семье после отца миллиардером-участником списка Forbes благодаря доле в криптовалютной компании. Однако в рейтинге Эрик закрепится не смог, поскольку стоимость акций American Bitcoin Corp с момента проведения IPO сильно упала. Но это не помешало ему увеличить свое состояние в 10 раз с момента возвращения отца в Белый дом. Сейчас оно оценивается в 400 миллионов долларов.
Критики обвиняют семью в конфликте интересов и наживании на президентстве. В частности, лазейку для влияния, по их мнению, создает возможность приобретения акций его компаний и криптовалюты. Тем самым акторы влияния могут как увеличить, так и обрушить его состояние. Белый дом обвинения в том, что Трамп наживается во власти, отрицает. Вместе с тем рост его благосостояния происходит на фоне недовольства публики невыполненными обещаниями по снижению стоимости жизни в США.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 200%
08:16
 
ОбществоМировая экономикаСШАForbes
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала