https://1prime.ru/20260120/tramp-866713841.html

"Касается России". СМИ раскрыли, чем обернется новый план Трампа

"Касается России". СМИ раскрыли, чем обернется новый план Трампа - 20.01.2026, ПРАЙМ

"Касается России". СМИ раскрыли, чем обернется новый план Трампа

Политика Белого дома в отношении статуса Гренландии усиливает разногласия внутри НАТО по вопросу России, отмечает Responsible Statecraft. | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T17:10+0300

2026-01-20T17:10+0300

2026-01-20T17:10+0300

гренландия

дания

сша

дмитрий песков

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b57827cf464086e9b73e269d002bff7.jpg

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Политика Белого дома в отношении статуса Гренландии усиливает разногласия внутри НАТО по вопросу России, отмечает Responsible Statecraft."Даже если спор вокруг Гренландии будет урегулирован без разрушения альянса, будущее НАТО выглядит в лучшем случае туманным. Кажется маловероятным, что военный блок сможет сохраниться, если его члены принципиально расходятся во мнениях <…>, особенно когда эти разногласия касаются России", — говорится в материале.Ситуация вокруг Гренландии С начала своего второго президентского срока Трамп неоднократно заявлял, что эта территория должна войти в состав Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле открыто настаивал на ее приобретении. Он утверждает, что в водах около острова могут находиться российские и китайские подводные лодки, в то время как его защита обеспечивается всего двумя собачьими упряжками. Гренландия является частью Королевства Дании. Однако Трамп не единожды утверждал, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от аннексии, заявляя, что ожидают уважения их территориальной целостности. Это вызвало острую критику в самой Гренландии, где как руководство, так и большинство жителей выступают против присоединения к США. Инициатива не нашла поддержки и в Европе. В ответ на это Трамп ввел десятипроцентные тарифы на продукцию из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Эти меры начнут действовать с 1 февраля, в июне ставки повысятся до 25 процентов и останутся в силе до "полного и окончательного приобретения острова". Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия стоит на позиции, что Гренландия принадлежит Дании.

https://1prime.ru/20260120/lavrov-866695230.html

https://1prime.ru/20260120/lavrov-866699958.html

https://1prime.ru/20260119/tramp-866672347.html

гренландия

дания

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

гренландия, дания, сша, дмитрий песков, нато