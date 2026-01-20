Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Касается России". СМИ раскрыли, чем обернется новый план Трампа - 20.01.2026
"Касается России". СМИ раскрыли, чем обернется новый план Трампа
"Касается России". СМИ раскрыли, чем обернется новый план Трампа - 20.01.2026, ПРАЙМ
"Касается России". СМИ раскрыли, чем обернется новый план Трампа
Политика Белого дома в отношении статуса Гренландии усиливает разногласия внутри НАТО по вопросу России, отмечает Responsible Statecraft. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T17:10+0300
2026-01-20T17:10+0300
гренландия
дания
сша
дмитрий песков
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b57827cf464086e9b73e269d002bff7.jpg
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Политика Белого дома в отношении статуса Гренландии усиливает разногласия внутри НАТО по вопросу России, отмечает Responsible Statecraft."Даже если спор вокруг Гренландии будет урегулирован без разрушения альянса, будущее НАТО выглядит в лучшем случае туманным. Кажется маловероятным, что военный блок сможет сохраниться, если его члены принципиально расходятся во мнениях &lt;…&gt;, особенно когда эти разногласия касаются России", — говорится в материале.Ситуация вокруг Гренландии С начала своего второго президентского срока Трамп неоднократно заявлял, что эта территория должна войти в состав Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле открыто настаивал на ее приобретении. Он утверждает, что в водах около острова могут находиться российские и китайские подводные лодки, в то время как его защита обеспечивается всего двумя собачьими упряжками. Гренландия является частью Королевства Дании. Однако Трамп не единожды утверждал, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от аннексии, заявляя, что ожидают уважения их территориальной целостности. Это вызвало острую критику в самой Гренландии, где как руководство, так и большинство жителей выступают против присоединения к США. Инициатива не нашла поддержки и в Европе. В ответ на это Трамп ввел десятипроцентные тарифы на продукцию из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Эти меры начнут действовать с 1 февраля, в июне ставки повысятся до 25 процентов и останутся в силе до "полного и окончательного приобретения острова". Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия стоит на позиции, что Гренландия принадлежит Дании.
гренландия
дания
сша
гренландия, дания, сша, дмитрий песков, нато
Гренландия, ДАНИЯ, США, Дмитрий Песков, НАТО
17:10 20.01.2026
 
"Касается России". СМИ раскрыли, чем обернется новый план Трампа

RS: политика Трампа по Гренландии усиливает разногласия в НАТО из-за РФ

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Политика Белого дома в отношении статуса Гренландии усиливает разногласия внутри НАТО по вопросу России, отмечает Responsible Statecraft.
"Даже если спор вокруг Гренландии будет урегулирован без разрушения альянса, будущее НАТО выглядит в лучшем случае туманным. Кажется маловероятным, что военный блок сможет сохраниться, если его члены принципиально расходятся во мнениях <…>, особенно когда эти разногласия касаются России", — говорится в материале.
Ситуация вокруг Гренландии

С начала своего второго президентского срока Трамп неоднократно заявлял, что эта территория должна войти в состав Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле открыто настаивал на ее приобретении. Он утверждает, что в водах около острова могут находиться российские и китайские подводные лодки, в то время как его защита обеспечивается всего двумя собачьими упряжками.
Гренландия является частью Королевства Дании. Однако Трамп не единожды утверждал, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от аннексии, заявляя, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Это вызвало острую критику в самой Гренландии, где как руководство, так и большинство жителей выступают против присоединения к США. Инициатива не нашла поддержки и в Европе.
В ответ на это Трамп ввел десятипроцентные тарифы на продукцию из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Эти меры начнут действовать с 1 февраля, в июне ставки повысятся до 25 процентов и останутся в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия стоит на позиции, что Гренландия принадлежит Дании.
Гренландия ДАНИЯ США Дмитрий Песков НАТО
 
 
