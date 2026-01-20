"Касается России". СМИ раскрыли, чем обернется новый план Трампа
RS: политика Трампа по Гренландии усиливает разногласия в НАТО из-за РФ
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Политика Белого дома в отношении статуса Гренландии усиливает разногласия внутри НАТО по вопросу России, отмечает Responsible Statecraft.
"Даже если спор вокруг Гренландии будет урегулирован без разрушения альянса, будущее НАТО выглядит в лучшем случае туманным. Кажется маловероятным, что военный блок сможет сохраниться, если его члены принципиально расходятся во мнениях <…>, особенно когда эти разногласия касаются России", — говорится в материале.
Ситуация вокруг Гренландии
С начала своего второго президентского срока Трамп неоднократно заявлял, что эта территория должна войти в состав Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле открыто настаивал на ее приобретении. Он утверждает, что в водах около острова могут находиться российские и китайские подводные лодки, в то время как его защита обеспечивается всего двумя собачьими упряжками.
Это вызвало острую критику в самой Гренландии, где как руководство, так и большинство жителей выступают против присоединения к США. Инициатива не нашла поддержки и в Европе.
В ответ на это Трамп ввел десятипроцентные тарифы на продукцию из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Эти меры начнут действовать с 1 февраля, в июне ставки повысятся до 25 процентов и останутся в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия стоит на позиции, что Гренландия принадлежит Дании.