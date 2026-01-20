Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп пока не собирается ехать в Париж на саммит G7 - 20.01.2026
Политика
Трамп пока не собирается ехать в Париж на саммит G7
Президент США Дональд Трамп пока не собирается ехать в Париж на внеочередной саммит "Группы семи" (G7), посвящённый вопросам Гренландии, Украины, а также Сирии, | 20.01.2026
ВАШИНГТОН, 20 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пока не собирается ехать в Париж на внеочередной саммит "Группы семи" (G7), посвящённый вопросам Гренландии, Украины, а также Сирии, сообщило CBS News со ссылкой на представителя Белого дома. Ранее Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона, в котором тот предлагает провести встречу G7 в четверг в Париже и заявляет, что может пригласить "украинцев, датчан, сирийцев и россиян" для участия в ней "на полях".
18:49 20.01.2026
 
Трамп пока не собирается ехать в Париж на саммит G7

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 20 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пока не собирается ехать в Париж на внеочередной саммит "Группы семи" (G7), посвящённый вопросам Гренландии, Украины, а также Сирии, сообщило CBS News со ссылкой на представителя Белого дома.
Ранее Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона, в котором тот предлагает провести встречу G7 в четверг в Париже и заявляет, что может пригласить "украинцев, датчан, сирийцев и россиян" для участия в ней "на полях".
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Страны G7 выделили Украине свою часть кредита, заявили в ЕК
Вчера, 15:35
 
