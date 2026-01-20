https://1prime.ru/20260120/tramp-866718159.html
Трамп пока не собирается ехать в Париж на саммит G7
Трамп пока не собирается ехать в Париж на саммит G7 - 20.01.2026, ПРАЙМ
Трамп пока не собирается ехать в Париж на саммит G7
Президент США Дональд Трамп пока не собирается ехать в Париж на внеочередной саммит "Группы семи" (G7), посвящённый вопросам Гренландии, Украины, а также Сирии, | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T18:49+0300
2026-01-20T18:49+0300
2026-01-20T18:49+0300
политика
мировая экономика
париж
сша
гренландия
дональд трамп
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1d1cbfafdbbbe4975dd124a5f7d307b5.jpg
ВАШИНГТОН, 20 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пока не собирается ехать в Париж на внеочередной саммит "Группы семи" (G7), посвящённый вопросам Гренландии, Украины, а также Сирии, сообщило CBS News со ссылкой на представителя Белого дома. Ранее Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона, в котором тот предлагает провести встречу G7 в четверг в Париже и заявляет, что может пригласить "украинцев, датчан, сирийцев и россиян" для участия в ней "на полях".
https://1prime.ru/20260120/kredit-866709196.html
париж
сша
гренландия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb894c2e2ffc6c2cbe7df3d0a99db54b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, париж, сша, гренландия, дональд трамп, эммануэль макрон
Политика, Мировая экономика, Париж, США, Гренландия, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
Трамп пока не собирается ехать в Париж на саммит G7
CBS News: Трамп не собирается ехать в Париж на саммит G7 по Гренландии, Украине и Сирии