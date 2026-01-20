https://1prime.ru/20260120/tramp-866726483.html

Трамп заявил, что квартальный рост ВВП США может достичь 20 процентов

экономика

ВАШИНГТОН, 20 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что квартальный рост ВВП США может достигать 20%, если власти все сделают правильно. "Рост ВВП в четвёртом квартале уверенно движется к отметке выше 5%, возможно, значительно выше... Думаю, он может достичь и 20%, если мы всё сделаем правильно", - сказал Трамп Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме.

