Трамп заявил, что квартальный рост ВВП США может достичь 20 процентов - 20.01.2026
Трамп заявил, что квартальный рост ВВП США может достичь 20 процентов
Трамп заявил, что квартальный рост ВВП США может достичь 20 процентов - 20.01.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что квартальный рост ВВП США может достичь 20 процентов
Президент США Дональд Трамп заявил, что квартальный рост ВВП США может достигать 20%, если власти все сделают правильно. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T22:32+0300
2026-01-20T22:32+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151574_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_dd26c5072b502ee5dd472a2757270647.jpg
ВАШИНГТОН, 20 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что квартальный рост ВВП США может достигать 20%, если власти все сделают правильно. "Рост ВВП в четвёртом квартале уверенно движется к отметке выше 5%, возможно, значительно выше... Думаю, он может достичь и 20%, если мы всё сделаем правильно", - сказал Трамп Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме.
мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
22:32 20.01.2026
 
Трамп заявил, что квартальный рост ВВП США может достичь 20 процентов

Трамп: квартальный рост ВВП США может достигать 20%, если власти все сделают правильно

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
ВАШИНГТОН, 20 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что квартальный рост ВВП США может достигать 20%, если власти все сделают правильно.
"Рост ВВП в четвёртом квартале уверенно движется к отметке выше 5%, возможно, значительно выше... Думаю, он может достичь и 20%, если мы всё сделаем правильно", - сказал Трамп Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме.
Глава минфина США в Давосе упрекнул Европу за импорт российской нефти
Глава минфина США в Давосе упрекнул Европу за импорт российской нефти
Вчера, 19:32
 
Экономика Мировая экономика США Дональд Трамп
 
 
