Шатдаун не нанес ущерба экономическому росту США, заявил Трамп

2026-01-20T22:49+0300
2026-01-20T22:49+0300
ВАШИНГТОН, 20 янв, ПРАЙМ. Самый продолжительный в истории США шатдаун федерального правительства не нанес ущерба экономическому росту страны, заявил президент Дональд Трамп во вторник. "Рост ВВП в четвёртом квартале (2025 года – ред.) идёт по графику и, возможно, превысит 5%. Это несмотря на то, что у нас была блокировка работы правительства (шатдаун – ред.) по вине демократов", - сказал Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме. Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь. Причиной для шатдауна стало требование демократов включить в законопроект о финансировании работы кабмина продление расширенных субсидий Obamacare, срок действия которых истекает в конце этого года. Республиканцы выступили против увязывания продления субсидий с пакетом по финансированию правительства, утверждая, что вопрос о продлении должен рассматриваться в рамках отдельного законодательства о здравоохранении.
22:49 20.01.2026
 
Трамп заявил, что квартальный рост ВВП США может достичь 20 процентов
Вчера, 22:32
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
