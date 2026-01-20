https://1prime.ru/20260120/tramp-866726644.html

Шатдаун не нанес ущерба экономическому росту США, заявил Трамп

Шатдаун не нанес ущерба экономическому росту США, заявил Трамп - 20.01.2026, ПРАЙМ

Шатдаун не нанес ущерба экономическому росту США, заявил Трамп

Самый продолжительный в истории США шатдаун федерального правительства не нанес ущерба экономическому росту страны, заявил президент Дональд Трамп во вторник. | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T22:49+0300

2026-01-20T22:49+0300

2026-01-20T22:49+0300

экономика

мировая экономика

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860617353_0:166:3050:1882_1920x0_80_0_0_dc538bfd9e1c03b8e883b350f0786b6f.jpg

ВАШИНГТОН, 20 янв, ПРАЙМ. Самый продолжительный в истории США шатдаун федерального правительства не нанес ущерба экономическому росту страны, заявил президент Дональд Трамп во вторник. "Рост ВВП в четвёртом квартале (2025 года – ред.) идёт по графику и, возможно, превысит 5%. Это несмотря на то, что у нас была блокировка работы правительства (шатдаун – ред.) по вине демократов", - сказал Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме. Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь. Причиной для шатдауна стало требование демократов включить в законопроект о финансировании работы кабмина продление расширенных субсидий Obamacare, срок действия которых истекает в конце этого года. Республиканцы выступили против увязывания продления субсидий с пакетом по финансированию правительства, утверждая, что вопрос о продлении должен рассматриваться в рамках отдельного законодательства о здравоохранении.

https://1prime.ru/20260120/tramp-866726483.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп