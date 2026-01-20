https://1prime.ru/20260120/tramp-866726644.html
Шатдаун не нанес ущерба экономическому росту США, заявил Трамп
Шатдаун не нанес ущерба экономическому росту США, заявил Трамп
20.01.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 20 янв, ПРАЙМ. Самый продолжительный в истории США шатдаун федерального правительства не нанес ущерба экономическому росту страны, заявил президент Дональд Трамп во вторник. "Рост ВВП в четвёртом квартале (2025 года – ред.) идёт по графику и, возможно, превысит 5%. Это несмотря на то, что у нас была блокировка работы правительства (шатдаун – ред.) по вине демократов", - сказал Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме. Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь. Причиной для шатдауна стало требование демократов включить в законопроект о финансировании работы кабмина продление расширенных субсидий Obamacare, срок действия которых истекает в конце этого года. Республиканцы выступили против увязывания продления субсидий с пакетом по финансированию правительства, утверждая, что вопрос о продлении должен рассматриваться в рамках отдельного законодательства о здравоохранении.
