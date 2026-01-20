https://1prime.ru/20260120/tramp-866726799.html
Трамп предположил, почему закрываются автозаводы по всему миру
Трамп предположил, почему закрываются автозаводы по всему миру
2026-01-20T22:59+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
япония
германия
канада
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 20 янв - ПРАЙМ. Многие заводы, производящие автомобили в Японии, Германии, Канаде и других странах закрываются и переезжают в Соединенные Штаты, считает президент США Дональд Трамп. "Многие автомобильные заводы в Канаде закрываются и переезжают в Соединенные Штаты. То же самое происходит с Мексикой, с Германией, с Японией и другими странами", - сказал он на брифинге в Белом доме.
япония
германия
канада
Трамп предположил, почему закрываются автозаводы по всему миру
