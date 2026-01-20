https://1prime.ru/20260120/tsb-866687180.html

ЦБ Китая сохранил основную ставку по кредитам первоклассным заемщикам

ЦБ Китая сохранил основную ставку по кредитам первоклассным заемщикам - 20.01.2026, ПРАЙМ

ЦБ Китая сохранил основную ставку по кредитам первоклассным заемщикам

Народный банк Китая (центробанк) во вторник сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3%,... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T05:37+0300

2026-01-20T05:37+0300

2026-01-20T05:37+0300

финансы

банки

экономика

китай

lpr

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866687180.jpg?1768876666

ПЕКИН, 20 янв - ПРАЙМ. Народный банк Китая (центробанк) во вторник сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3%, свидетельствуют данные на сайте регулятора. Годовая LPR, в августе 2019 года ставшая новым основным ориентиром при кредитовании в Китае, не менялась с апреля 2020 года по декабрь 2021-го, оставаясь на уровне 3,85%, однако в декабре 2021 года была понижена до 3,8%, в январе 2022-го – до 3,7%, в августе – до 3,65%, в июне 2023 года – до 3,55%, а в августе того же года - до 3,45%. В июле 2024 года ставка рефинансирования была понижена до 3,35%, в октябре - до 3,1%, в мае 2025 года - до 3%, на каковом уровне и остается. Кроме того, пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по более долгосрочным, ипотечным кредитам, осталась на уровне 3,5%. Центробанк Китая в конце августа 2019 года объявил о реформе учетной ставки, аргументировав это помощью в снижении затрат компаний на займы и поддержкой экономики. В рамках реформы регулятор изменил ставку-ориентир для кредитов, выдаваемых банками. Теперь банки должны использовать LPR в качестве ориентира для расчета плавающих кредитных ставок. В официальном установлении этой ставки участвуют 18 китайских банков. До 9.00 по местному времени 20-го числа каждого месяца они должны направлять свои котировки с шагом в 0,05% в Национальный центр межбанковского финансирования. Далее для расчета LPR исключаются наивысшие и наименьшие котировки, рассчитывается среднее арифметическое, после чего полученные ставки округляются до 0,05%.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, китай, lpr