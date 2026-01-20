https://1prime.ru/20260120/tsb-866718298.html

Снижение ставок по вкладам в ноябре продолжилось, заявил Центробанк

2026-01-20T18:54+0300

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Снижение ставок на депозитном рынке в ноябре продолжилось, ставки по краткосрочным вкладам снизились на 0,1 процентного пункта, а по долгосрочным – на 0,6 процентного пункта, сообщается в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП". "Снижение ставок в розничном сегменте депозитного рынка в ноябре продолжилось. Ставки по краткосрочным депозитам снизились на 0,1 процентных пункта, до 15,4%, а по долгосрочным – на 0,6 процентных пункта, до 11,5% годовых", - сообщил регулятор. В материалах отмечается, что слабая реакция краткосрочных ставок по депозитам может объясняться тем, что в них в значительной степени уже транслировалось ранее реализованное смягчение денежно-кредитной политики. "Более выраженное снижение долгосрочных ставок было в большей степени связано с разовым ростом в структуре рынка доли отдельных кредитных организаций с низкими ставками, чем с ожиданиями по ключевой ставке в банковском секторе и процентной политикой банков", - уточняется в материалах. После декабрьского решения Банка России по ключевой ставке произошел небольшой рост доходности на финансовых рынках на коротких сроках, что оказало влияние на рост средних ставок предложения для депозитов на 3 и 6 месяцев, также отмечает регулятор. "Прирост рублевых депозитов населения в декабре, по оперативным данным, сезонно возрос к предыдущему месяцу в связи с увеличившимися выплатами из бюджета и переносом с января 2026 года части выплат, а также годовых премий наемным работникам", - говорится в материалах.

