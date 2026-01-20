https://1prime.ru/20260120/tseny--866702696.html

Мировые цены на какао-бобы резко снизились

Мировые цены на какао-бобы резко снизились

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире падают во вторник более чем на 7%, впервые почти за два года опустившись ниже отметки в 4 700 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.По состоянию на 15.04 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы падала на 7,08% относительно предыдущего закрытия - до 4 716,5 доллара за тонну.А ранее в ходе торгов показатель минимально достиг 4 668,5 доллара, опустившись ниже отметки в 4 700 долларов впервые с 29 января 2024 года.Цены на бобы какао с начала месяца упали на 22% после декабрьского роста на 10%.Стоимость какао в декабре 2024 года достигла исторического рекорда, впервые поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну.

рынок, торги