https://1prime.ru/20260120/tseny--866702696.html
Мировые цены на какао-бобы резко снизились
Мировые цены на какао-бобы резко снизились - 20.01.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на какао-бобы резко снизились
Биржевые цены на какао-бобы в мире падают во вторник более чем на 7%, впервые почти за два года опустившись ниже отметки в 4 700 долларов за тонну, следует из... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T13:52+0300
2026-01-20T13:52+0300
2026-01-20T15:08+0300
экономика
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/67/842266797_0:315:3080:2048_1920x0_80_0_0_b1a3cb0ce02307f0789b9423b47adec3.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире падают во вторник более чем на 7%, впервые почти за два года опустившись ниже отметки в 4 700 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.По состоянию на 15.04 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы падала на 7,08% относительно предыдущего закрытия - до 4 716,5 доллара за тонну.А ранее в ходе торгов показатель минимально достиг 4 668,5 доллара, опустившись ниже отметки в 4 700 долларов впервые с 29 января 2024 года.Цены на бобы какао с начала месяца упали на 22% после декабрьского роста на 10%.Стоимость какао в декабре 2024 года достигла исторического рекорда, впервые поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну.
https://1prime.ru/20260120/zoloto--866701076.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/67/842266797_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6a090744d80d7c75cf4e41feb684692a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги
Мировые цены на какао-бобы резко снизились
Биржевые цены на какао-бобы снижаются более чем на шесть процентов
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире падают во вторник более чем на 7%, впервые почти за два года опустившись ниже отметки в 4 700 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 15.04 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы падала на 7,08% относительно предыдущего закрытия - до 4 716,5 доллара за тонну.
А ранее в ходе торгов показатель минимально достиг 4 668,5 доллара, опустившись ниже отметки в 4 700 долларов впервые с 29 января 2024 года.
Цены на бобы какао с начала месяца упали на 22% после декабрьского роста на 10%.
Стоимость какао в декабре 2024 года достигла исторического рекорда, впервые поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну.
Эксперт оценил вероятность роста цен на золото в первом полугодии 2026 года