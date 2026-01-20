https://1prime.ru/20260120/tsifrovoy-866674317.html
Экономист раскрыла судьбу наличных после введения цифрового рубля
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Массовое внедрение цифрового рубля не изменит общий объем денежной массы, однако расширение сферы его действия может изменить баланс между наличными и безналичными деньгами в обороте, рассказала агентству “Прайм” доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина.“Сегодня доля наличных в России составляет примерно 10% (что в среднем ниже чем в других развитых странах). Тестирование показывает, что цифровой рубль может уменьшить использование наличных на 5-10% в долгосрочной перспективе (к 2030 году), но это не сократит общую массу — деньги просто перетекают в цифровой формат”, - пояснила она.Спрос на наличные может снизиться в сферах, где удобство, скорость и прозрачность транзакций имеют приоритет — например, в розничной торговле, государственных услугах и межрегиональных платежах.Однако полное их вытеснение в ближайшие 10–15 лет маловероятно, считает экономист.Наличные останутся востребованными в сельских районах, среди пожилых групп населения, в условиях низкой цифровой грамотности, а также как средство анонимности и резерва в условиях экономической нестабильности. Останутся культурные и социальные практики, такие как подарки (особенно на свадьбы, праздники), где традиция передачи наличных имеет символическое значение.Таким образом, ожидается структурное смещение от наличных к цифровым формам, а не их полное исчезновение, считает Софья Главина.При этом сохранятся и безналичные расчеты через банковские карты. Они останутся основным инструментом для массовых платежей (зарплаты, пособия, пенсии) и онлайн-торговли, а также международных переводов через системы типа SWIFT.“В перспективе возможна гибридная модель: пользователи будут переводить средства с карты на цифровой рубль (и обратно), используя ЦР для мгновенных, низкозатратных и государственно-гарантированных транзакций, а банковские карты — для более сложных финансовых операций. Таким образом, карты и ЦР сосуществуют, дополняя друг друга, а не конкурируют”, - заключила экономист.
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Массовое внедрение цифрового рубля не изменит общий объем денежной массы, однако расширение сферы его действия может изменить баланс между наличными и безналичными деньгами в обороте, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина.
“Сегодня доля наличных в России составляет примерно 10% (что в среднем ниже чем в других развитых странах). Тестирование показывает, что цифровой рубль может уменьшить использование наличных на 5-10% в долгосрочной перспективе (к 2030 году), но это не сократит общую массу — деньги просто перетекают в цифровой формат”, - пояснила она.
Спрос на наличные может снизиться в сферах, где удобство, скорость и прозрачность транзакций имеют приоритет — например, в розничной торговле, государственных услугах и межрегиональных платежах.Однако полное их вытеснение в ближайшие 10–15 лет маловероятно, считает экономист.
Наличные останутся востребованными в сельских районах, среди пожилых групп населения, в условиях низкой цифровой грамотности, а также как средство анонимности и резерва в условиях экономической нестабильности. Останутся культурные и социальные практики, такие как подарки (особенно на свадьбы, праздники), где традиция передачи наличных имеет символическое значение.Таким образом, ожидается структурное смещение от наличных к цифровым формам, а не их полное исчезновение, считает Софья Главина.
При этом сохранятся и безналичные расчеты через банковские карты. Они останутся основным инструментом для массовых платежей (зарплаты, пособия, пенсии) и онлайн-торговли, а также международных переводов через системы типа SWIFT.
“В перспективе возможна гибридная модель: пользователи будут переводить средства с карты на цифровой рубль (и обратно), используя ЦР для мгновенных, низкозатратных и государственно-гарантированных транзакций, а банковские карты — для более сложных финансовых операций. Таким образом, карты и ЦР сосуществуют, дополняя друг друга, а не конкурируют”, - заключила экономист.