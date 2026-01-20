https://1prime.ru/20260120/ukraina-866688238.html

"Нам нравится": в Киеве сделали неожиданное заявление о территориях

"Нам нравится": в Киеве сделали неожиданное заявление о территориях - 20.01.2026, ПРАЙМ

"Нам нравится": в Киеве сделали неожиданное заявление о территориях

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью YouTube-каналу Politeka заявил, что попытки Украины восстановить контроль над границами 1991 года... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T06:16+0300

2026-01-20T06:16+0300

2026-01-20T06:16+0300

в мире

украина

киев

владимир зеленский

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859923622_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d4858f4b4d2a4f0fef0d47b06f32f48.jpg

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью YouTube-каналу Politeka заявил, что попытки Украины восстановить контроль над границами 1991 года нереалистичны. "Я глубоко убежден, <…> что невозможно вернуть эти территории сегодня военным путем. Нам это с вами может нравиться, может не нравиться, но объективная реальность такова", — признал он. По мнению Разумкова, даже Владимир Зеленский изменил свою позицию по этому поводу, хотя раньше вопрос возврата к границам 1991 года был для него якобы приоритетным. "Что произошло с другими его гениальными планами? Куда делись границы 1991 года? Это же было ключевое", — задался вопросом Разумков. Зеленский неоднократно делал противоречивые заявления по поводу утраченных территорий, то утверждая, что Украина не будет участвовать в переговорах без рассмотрения границ 1991 года, то признавая, что военный путь их возвращения невозможен. В Москве подчеркивали, что регионы, вошедшие в состав Российской Федерации, стали ее неотъемлемой частью, и этот факт не подлежит обсуждению.

украина

киев

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, украина, киев, владимир зеленский, москва