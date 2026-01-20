Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нам нравится": в Киеве сделали неожиданное заявление о территориях - 20.01.2026
"Нам нравится": в Киеве сделали неожиданное заявление о территориях
"Нам нравится": в Киеве сделали неожиданное заявление о территориях
2026-01-20T06:16+0300
2026-01-20T06:16+0300
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью YouTube-каналу Politeka заявил, что попытки Украины восстановить контроль над границами 1991 года нереалистичны. "Я глубоко убежден, &lt;…&gt; что невозможно вернуть эти территории сегодня военным путем. Нам это с вами может нравиться, может не нравиться, но объективная реальность такова", — признал он. По мнению Разумкова, даже Владимир Зеленский изменил свою позицию по этому поводу, хотя раньше вопрос возврата к границам 1991 года был для него якобы приоритетным. "Что произошло с другими его гениальными планами? Куда делись границы 1991 года? Это же было ключевое", — задался вопросом Разумков. Зеленский неоднократно делал противоречивые заявления по поводу утраченных территорий, то утверждая, что Украина не будет участвовать в переговорах без рассмотрения границ 1991 года, то признавая, что военный путь их возвращения невозможен. В Москве подчеркивали, что регионы, вошедшие в состав Российской Федерации, стали ее неотъемлемой частью, и этот факт не подлежит обсуждению.
06:16 20.01.2026
 
"Нам нравится": в Киеве сделали неожиданное заявление о территориях

Разумков заявил, что Украина не способна вернуть утраченные территории

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью YouTube-каналу Politeka заявил, что попытки Украины восстановить контроль над границами 1991 года нереалистичны.
"Я глубоко убежден, <…> что невозможно вернуть эти территории сегодня военным путем. Нам это с вами может нравиться, может не нравиться, но объективная реальность такова", — признал он.
По мнению Разумкова, даже Владимир Зеленский изменил свою позицию по этому поводу, хотя раньше вопрос возврата к границам 1991 года был для него якобы приоритетным.
"Что произошло с другими его гениальными планами? Куда делись границы 1991 года? Это же было ключевое", — задался вопросом Разумков.
Зеленский неоднократно делал противоречивые заявления по поводу утраченных территорий, то утверждая, что Украина не будет участвовать в переговорах без рассмотрения границ 1991 года, то признавая, что военный путь их возвращения невозможен.
В Москве подчеркивали, что регионы, вошедшие в состав Российской Федерации, стали ее неотъемлемой частью, и этот факт не подлежит обсуждению.
 
В миреУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийМОСКВА
 
 
