СМИ: Трамп избегает встречи с Зеленским в Давосе

Politico: Трамп не планирует личных переговоров с Зеленским в Давосе
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Издание Politico, ссылаясь на анонимные источники, сообщает, что президент США Дональд Трамп пока не проявляет желания встретиться с Владимиром Зеленским на международном форуме в Давосе.
"По словам эксперта по внешней политике из Республиканской партии, пожелавшего остаться анонимным, Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание ее проводить исходит от Белого дома", — говорится в статье.
Источник отметил, что Зеленский считает встречу с Трампом стратегически важной, полагая, что выгоды от нее перевешивают возможные риски, и что, если не он, то другие займут его место.
Последняя встреча Зеленского с Трампом состоялась в декабре в резиденции американского лидера в Мар-а-Лаго. После встречи Зеленский заявил, что соглашения по вопросам безопасности между США и Украиной полностью согласованы. Трамп и Зеленский также общались с европейскими лидерами по телефону после двусторонних переговоров. Перед встречей с Зеленским Трамп провел продуктивное телефонное общение с президентом России Владимиром Путиным.
Между тем, газета New York Times ранее сообщила, что в частных беседах Трамп оскорбительно отзывался о Зеленском, что связывается с его старыми обидами на Украину и её лидера из-за прежних политических осложнений.
Обсуждение мирного плана США
В начале декабря Владимир Путин принимал американскую делегацию в Кремле для обсуждения предложенной США инициативы, но сторонам не удалось достичь компромисса. Как пояснил российский президент, Вашингтон разбил свой изначальный план на 27 пунктов, сгруппировав их в четыре пакета для поэтапного рассмотрения.
Через несколько дней в Берлине состоялась встреча представителей США и Украины, детали которой были переданы России через главу РФПИ Кирилла Дмитриева. В конце декабря Трамп встретился с Зеленским во Флориде и сообщил, что 95 процентов вопросов между сторонами согласованы.
Позже Трамп обсудил итоги с Путиным, который рассказал о недавней попытке атаки ВСУ на его резиденцию. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что во время разговора Трамп выразил готовность пересмотреть формат взаимодействия с Зеленским. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что после действий Киева Москва пересмотрит свою позицию на переговорах.