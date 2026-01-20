https://1prime.ru/20260120/ukraina-866714305.html

На Украине раскрыли "неприятный нюанс" для Киева при заключении мира

На Украине раскрыли "неприятный нюанс" для Киева при заключении мира - 20.01.2026, ПРАЙМ

На Украине раскрыли "неприятный нюанс" для Киева при заключении мира

В высших эшелонах киевской власти нет политиков, готовых нести ответственность за подписание соглашения по урегулированию конфликта, пишет "Украинская правда",... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T17:18+0300

2026-01-20T17:18+0300

2026-01-20T17:18+0300

украина

сша

киев

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. В высших эшелонах киевской власти нет политиков, готовых нести ответственность за подписание соглашения по урегулированию конфликта, пишет "Украинская правда", ссылаясь на слова действующих чиновников. "Любое соглашение о завершении или хотя бы остановке конфликта имеет один неприятный нюанс для власти: кто-то должен этот документ подписать. <…> Желающих возложить на себя эту ответственность мало, если они вообще есть", — говорится в материале.Отмечается, что для большинства опрошенных политизированных личностей такой шаг воспринимается как "пуля в лоб", даже если предполагаемое соглашение будет содержать значительные гарантии безопасности для Украины. Необходимость подписания, которое фактически признает потерю территорий, выглядит "самоубийственным" решением. "Поэтому на Банковой довольно долго искали вариант, как бы этой ответственностью поделиться еще с кем-то <…> Конституция Украины не предусматривает никакого другого варианта изменения территориального устройства, кроме как через всеукраинский референдум. <…> Согласно замыслу команды Зеленского, если мирное соглашение состоится, то ответственностью за него и его последствия он (Зеленский — прим. ред.) поделится со всем народом – именно украинцы на референдуме должны будут одобрить или отвергнуть мирный план", — сообщается в статье.Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По итогам встречи американский лидер заявил, что достигнуто взаимопонимание по 95 процентам вопросов касательно урегулирования ситуации, а вопрос линии соприкосновения все еще обсуждается, но и там есть определенные успехи. Глава Белого дома призвал Украину поторопиться с заключением мирного соглашения, опасаясь, что она может потерять еще больше территорий. Со своей стороны, лидер киевского режима упомянул возможность проведения референдума по отдельным пунктам мирного плана. По его словам, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы полностью. Хозяин Белого дома неоднократно подчеркивал, что Москва готова заключить договор, а в задержке урегулирования ситуации обвиняет Зеленского.

https://1prime.ru/20260120/zelenskiy-866711009.html

https://1prime.ru/20260118/chs-866642749.html

https://1prime.ru/20260120/plan-866689068.html

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский