https://1prime.ru/20260120/ukraina-866714305.html
На Украине раскрыли "неприятный нюанс" для Киева при заключении мира
На Украине раскрыли "неприятный нюанс" для Киева при заключении мира - 20.01.2026, ПРАЙМ
На Украине раскрыли "неприятный нюанс" для Киева при заключении мира
В высших эшелонах киевской власти нет политиков, готовых нести ответственность за подписание соглашения по урегулированию конфликта, пишет "Украинская правда",... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T17:18+0300
2026-01-20T17:18+0300
2026-01-20T17:18+0300
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. В высших эшелонах киевской власти нет политиков, готовых нести ответственность за подписание соглашения по урегулированию конфликта, пишет "Украинская правда", ссылаясь на слова действующих чиновников. "Любое соглашение о завершении или хотя бы остановке конфликта имеет один неприятный нюанс для власти: кто-то должен этот документ подписать. <…> Желающих возложить на себя эту ответственность мало, если они вообще есть", — говорится в материале.Отмечается, что для большинства опрошенных политизированных личностей такой шаг воспринимается как "пуля в лоб", даже если предполагаемое соглашение будет содержать значительные гарантии безопасности для Украины. Необходимость подписания, которое фактически признает потерю территорий, выглядит "самоубийственным" решением. "Поэтому на Банковой довольно долго искали вариант, как бы этой ответственностью поделиться еще с кем-то <…> Конституция Украины не предусматривает никакого другого варианта изменения территориального устройства, кроме как через всеукраинский референдум. <…> Согласно замыслу команды Зеленского, если мирное соглашение состоится, то ответственностью за него и его последствия он (Зеленский — прим. ред.) поделится со всем народом – именно украинцы на референдуме должны будут одобрить или отвергнуть мирный план", — сообщается в статье.Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По итогам встречи американский лидер заявил, что достигнуто взаимопонимание по 95 процентам вопросов касательно урегулирования ситуации, а вопрос линии соприкосновения все еще обсуждается, но и там есть определенные успехи. Глава Белого дома призвал Украину поторопиться с заключением мирного соглашения, опасаясь, что она может потерять еще больше территорий. Со своей стороны, лидер киевского режима упомянул возможность проведения референдума по отдельным пунктам мирного плана. По его словам, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы полностью. Хозяин Белого дома неоднократно подчеркивал, что Москва готова заключить договор, а в задержке урегулирования ситуации обвиняет Зеленского.
https://1prime.ru/20260120/zelenskiy-866711009.html
https://1prime.ru/20260118/chs-866642749.html
https://1prime.ru/20260120/plan-866689068.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский
УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
На Украине раскрыли "неприятный нюанс" для Киева при заключении мира
УП: в Киеве нет желающих брать ответственность за подписание мирного договора с РФ
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. В высших эшелонах киевской власти нет политиков, готовых нести ответственность за подписание соглашения по урегулированию конфликта, пишет "Украинская правда", ссылаясь на слова действующих чиновников.
"Любое соглашение о завершении или хотя бы остановке конфликта имеет один неприятный нюанс для власти: кто-то должен этот документ подписать. <…> Желающих возложить на себя эту ответственность мало, если они вообще есть", — говорится в материале.
Зеленский сделал истеричное заявление после российских авиаударов
Отмечается, что для большинства опрошенных политизированных личностей такой шаг воспринимается как "пуля в лоб", даже если предполагаемое соглашение будет содержать значительные гарантии безопасности для Украины
. Необходимость подписания, которое фактически признает потерю территорий, выглядит "самоубийственным" решением.
"Поэтому на Банковой довольно долго искали вариант, как бы этой ответственностью поделиться еще с кем-то <…> Конституция Украины не предусматривает никакого другого варианта изменения территориального устройства, кроме как через всеукраинский референдум. <…> Согласно замыслу команды Зеленского
, если мирное соглашение состоится, то ответственностью за него и его последствия он (Зеленский — прим. ред.) поделится со всем народом – именно украинцы на референдуме должны будут одобрить или отвергнуть мирный план", — сообщается в статье.
Президент США Дональд Трамп
28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По итогам встречи американский лидер заявил, что достигнуто взаимопонимание по 95 процентам вопросов касательно урегулирования ситуации, а вопрос линии соприкосновения все еще обсуждается, но и там есть определенные успехи.
В Британии узнали, что устроил Зеленский из-за событий в Киеве
Глава Белого дома призвал Украину поторопиться с заключением мирного соглашения, опасаясь, что она может потерять еще больше территорий.
Со своей стороны, лидер киевского режима упомянул возможность проведения референдума по отдельным пунктам мирного плана. По его словам, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы полностью.
Хозяин Белого дома неоднократно подчеркивал, что Москва
готова заключить договор, а в задержке урегулирования ситуации обвиняет Зеленского.
"Если откажутся": в Германии вынесли Украине приговор из-за США