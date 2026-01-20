Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине раскрыли "неприятный нюанс" для Киева при заключении мира - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260120/ukraina-866714305.html
На Украине раскрыли "неприятный нюанс" для Киева при заключении мира
На Украине раскрыли "неприятный нюанс" для Киева при заключении мира - 20.01.2026, ПРАЙМ
На Украине раскрыли "неприятный нюанс" для Киева при заключении мира
В высших эшелонах киевской власти нет политиков, готовых нести ответственность за подписание соглашения по урегулированию конфликта, пишет "Украинская правда",... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T17:18+0300
2026-01-20T17:18+0300
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. В высших эшелонах киевской власти нет политиков, готовых нести ответственность за подписание соглашения по урегулированию конфликта, пишет "Украинская правда", ссылаясь на слова действующих чиновников. "Любое соглашение о завершении или хотя бы остановке конфликта имеет один неприятный нюанс для власти: кто-то должен этот документ подписать. &lt;…&gt; Желающих возложить на себя эту ответственность мало, если они вообще есть", — говорится в материале.Отмечается, что для большинства опрошенных политизированных личностей такой шаг воспринимается как "пуля в лоб", даже если предполагаемое соглашение будет содержать значительные гарантии безопасности для Украины. Необходимость подписания, которое фактически признает потерю территорий, выглядит "самоубийственным" решением. "Поэтому на Банковой довольно долго искали вариант, как бы этой ответственностью поделиться еще с кем-то &lt;…&gt; Конституция Украины не предусматривает никакого другого варианта изменения территориального устройства, кроме как через всеукраинский референдум. &lt;…&gt; Согласно замыслу команды Зеленского, если мирное соглашение состоится, то ответственностью за него и его последствия он (Зеленский — прим. ред.) поделится со всем народом – именно украинцы на референдуме должны будут одобрить или отвергнуть мирный план", — сообщается в статье.Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По итогам встречи американский лидер заявил, что достигнуто взаимопонимание по 95 процентам вопросов касательно урегулирования ситуации, а вопрос линии соприкосновения все еще обсуждается, но и там есть определенные успехи. Глава Белого дома призвал Украину поторопиться с заключением мирного соглашения, опасаясь, что она может потерять еще больше территорий. Со своей стороны, лидер киевского режима упомянул возможность проведения референдума по отдельным пунктам мирного плана. По его словам, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы полностью. Хозяин Белого дома неоднократно подчеркивал, что Москва готова заключить договор, а в задержке урегулирования ситуации обвиняет Зеленского.
https://1prime.ru/20260120/zelenskiy-866711009.html
https://1prime.ru/20260118/chs-866642749.html
https://1prime.ru/20260120/plan-866689068.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский
УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
17:18 20.01.2026
 
На Украине раскрыли "неприятный нюанс" для Киева при заключении мира

УП: в Киеве нет желающих брать ответственность за подписание мирного договора с РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. В высших эшелонах киевской власти нет политиков, готовых нести ответственность за подписание соглашения по урегулированию конфликта, пишет "Украинская правда", ссылаясь на слова действующих чиновников.
"Любое соглашение о завершении или хотя бы остановке конфликта имеет один неприятный нюанс для власти: кто-то должен этот документ подписать. <…> Желающих возложить на себя эту ответственность мало, если они вообще есть", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Зеленский сделал истеричное заявление после российских авиаударов
Вчера, 16:14
Отмечается, что для большинства опрошенных политизированных личностей такой шаг воспринимается как "пуля в лоб", даже если предполагаемое соглашение будет содержать значительные гарантии безопасности для Украины. Необходимость подписания, которое фактически признает потерю территорий, выглядит "самоубийственным" решением.
"Поэтому на Банковой довольно долго искали вариант, как бы этой ответственностью поделиться еще с кем-то <…> Конституция Украины не предусматривает никакого другого варианта изменения территориального устройства, кроме как через всеукраинский референдум. <…> Согласно замыслу команды Зеленского, если мирное соглашение состоится, то ответственностью за него и его последствия он (Зеленский — прим. ред.) поделится со всем народом – именно украинцы на референдуме должны будут одобрить или отвергнуть мирный план", — сообщается в статье.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По итогам встречи американский лидер заявил, что достигнуто взаимопонимание по 95 процентам вопросов касательно урегулирования ситуации, а вопрос линии соприкосновения все еще обсуждается, но и там есть определенные успехи.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2026
В Британии узнали, что устроил Зеленский из-за событий в Киеве
18 января, 20:15
Глава Белого дома призвал Украину поторопиться с заключением мирного соглашения, опасаясь, что она может потерять еще больше территорий.
Со своей стороны, лидер киевского режима упомянул возможность проведения референдума по отдельным пунктам мирного плана. По его словам, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы полностью.
Хозяин Белого дома неоднократно подчеркивал, что Москва готова заключить договор, а в задержке урегулирования ситуации обвиняет Зеленского.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
"Если откажутся": в Германии вынесли Украине приговор из-за США
Вчера, 07:39
 
УКРАИНАСШАКиевДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала