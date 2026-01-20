https://1prime.ru/20260120/uzbekistan-866688151.html

В Узбекистане ограничат работу газозаправок

В Узбекистане ограничат работу газозаправок

ТАШКЕНТ, 20 янв - ПРАЙМ. Автомобильные газонаполнительные компрессорные станций (АГНКС) в Узбекистане со вторника вновь будут работать в ограниченном режиме только в дневное время из-за похолодания и снижения давления в магистральных газопроводах, сообщила пресс-служба министерства энергетики страны. В декабре работа АГНКС в Узбекистане была ограничена, поскольку республика снизила импорт газа из-за технической неисправности в газотранспортной системе. В начале января были вновь введены кратковременные ограничения из-за падения давления в магистральных газопроводах. "В связи с резким похолоданием возрос спрос на природный газ, в результате чего в некоторых регионах наблюдается снижение давления газа в трубопроводах... По этой причине временно ограничена деятельность компрессорных станций по заправке автомобилей газом", - говорится в Telegram-канале минэнерго. По данным ведомства, в данных условиях приоритетной задачей является обеспечение природным газом жилых домов, медицинских и образовательных учреждений. "Ограничения будут сняты по стабилизации ситуации. Дополнительная информация будет предоставляться в зависимости от ситуации в регионах", - добавили в минэнерго. В Узбекистане с 2018 года из-за снижения поставок топлива в зимнее время начали вводить временные ограничения работы газозаправок для обеспечения стабильных поставок природного газа населению, больницам, школам, дошкольным учреждениям, а также крупным электростанциям. В стране около 70% автомобильного транспорта может работать на более дешевом газе, поскольку в стране существует дефицит дизельного топлива и бензина. Узбекистан для покрытия дефицита газа в республике в осенне-зимний период импортирует его из России и Туркмении. В июне 2023 года компания Uzgastrade заключила контракт с "Газпромом" сроком на два года на закупку девяти миллионов кубометров газа в сутки - около 2,8 миллиарда кубометров в год. Поставки начались спустя четыре месяца через территорию Казахстана.

2026

