В Лондоне заявили о желании расширить торговлю с Китаем
2026-01-20T21:56+0300
экономика
мировая экономика
китай
великобритания
лондон
кир стармер
минфин
ЛОНДОН, 20 янв - ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз в ходе своего выступления на форуме в Давосе заявила, что Лондону хотелось бы расширить торговлю с Китаем. "Интенсивность торговли между Великобританией и Китаем ниже, чем между США и Китаем; ниже, чем между Германией и Китаем; ниже, чем между Францией и Китаем. Мы не хотим выделяться в этом плане, но сегодня мы в некотором роде выделяемся", - сказала министр, выступая на панельной сессии министров финансов. Она подчеркнула, что правительство хочет помочь британским компаниям осуществлять экспорт на такие быстрорастущие рынки, как китайский. "Это в наших национальных интересах, но мы также должны быть уверены, что используем эти отношения для решения проблем в целом ряде областей, в том числе в таких областях, как демпинг и несоблюдение некоторых прав", - добавила Ривз. Ранее британские СМИ сообщали, что премьер-министр страны Кир Стармер может посетить Китай в конце января.
китай
великобритания
лондон
21:56 20.01.2026
 
© fotolia.com / hilaryriversФлаг Великобритании
Флаг Великобритании
Флаг Великобритании. Архивное фото
© fotolia.com / hilaryrivers
ЛОНДОН, 20 янв - ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз в ходе своего выступления на форуме в Давосе заявила, что Лондону хотелось бы расширить торговлю с Китаем.
"Интенсивность торговли между Великобританией и Китаем ниже, чем между США и Китаем; ниже, чем между Германией и Китаем; ниже, чем между Францией и Китаем. Мы не хотим выделяться в этом плане, но сегодня мы в некотором роде выделяемся", - сказала министр, выступая на панельной сессии министров финансов.
Она подчеркнула, что правительство хочет помочь британским компаниям осуществлять экспорт на такие быстрорастущие рынки, как китайский.
"Это в наших национальных интересах, но мы также должны быть уверены, что используем эти отношения для решения проблем в целом ряде областей, в том числе в таких областях, как демпинг и несоблюдение некоторых прав", - добавила Ривз.
Ранее британские СМИ сообщали, что премьер-министр страны Кир Стармер может посетить Китай в конце января.
