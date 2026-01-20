https://1prime.ru/20260120/velikobritaniya-866724911.html

В Лондоне заявили о желании расширить торговлю с Китаем

В Лондоне заявили о желании расширить торговлю с Китаем

20.01.2026 - Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз в ходе своего выступления на форуме в Давосе заявила, что Лондону хотелось бы расширить торговлю с Китаем.

ЛОНДОН, 20 янв - ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз в ходе своего выступления на форуме в Давосе заявила, что Лондону хотелось бы расширить торговлю с Китаем. "Интенсивность торговли между Великобританией и Китаем ниже, чем между США и Китаем; ниже, чем между Германией и Китаем; ниже, чем между Францией и Китаем. Мы не хотим выделяться в этом плане, но сегодня мы в некотором роде выделяемся", - сказала министр, выступая на панельной сессии министров финансов. Она подчеркнула, что правительство хочет помочь британским компаниям осуществлять экспорт на такие быстрорастущие рынки, как китайский. "Это в наших национальных интересах, но мы также должны быть уверены, что используем эти отношения для решения проблем в целом ряде областей, в том числе в таких областях, как демпинг и несоблюдение некоторых прав", - добавила Ривз. Ранее британские СМИ сообщали, что премьер-министр страны Кир Стармер может посетить Китай в конце января.

