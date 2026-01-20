https://1prime.ru/20260120/velikobritaniya-866724911.html
В Лондоне заявили о желании расширить торговлю с Китаем
2026-01-20T21:56+0300
2026-01-20T21:56+0300
2026-01-20T21:56+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_3b4569372f8bdeefb51e196ddb143a82.jpg
ЛОНДОН, 20 янв - ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз в ходе своего выступления на форуме в Давосе заявила, что Лондону хотелось бы расширить торговлю с Китаем. "Интенсивность торговли между Великобританией и Китаем ниже, чем между США и Китаем; ниже, чем между Германией и Китаем; ниже, чем между Францией и Китаем. Мы не хотим выделяться в этом плане, но сегодня мы в некотором роде выделяемся", - сказала министр, выступая на панельной сессии министров финансов. Она подчеркнула, что правительство хочет помочь британским компаниям осуществлять экспорт на такие быстрорастущие рынки, как китайский. "Это в наших национальных интересах, но мы также должны быть уверены, что используем эти отношения для решения проблем в целом ряде областей, в том числе в таких областях, как демпинг и несоблюдение некоторых прав", - добавила Ривз. Ранее британские СМИ сообщали, что премьер-министр страны Кир Стармер может посетить Китай в конце января.
ЛОНДОН, 20 янв - ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз в ходе своего выступления на форуме в Давосе заявила, что Лондону хотелось бы расширить торговлю с Китаем.
"Интенсивность торговли между Великобританией
и Китаем
ниже, чем между США
и Китаем; ниже, чем между Германией
и Китаем; ниже, чем между Францией
и Китаем. Мы не хотим выделяться в этом плане, но сегодня мы в некотором роде выделяемся", - сказала министр, выступая на панельной сессии министров финансов.
Она подчеркнула, что правительство хочет помочь британским компаниям осуществлять экспорт на такие быстрорастущие рынки, как китайский.
"Это в наших национальных интересах, но мы также должны быть уверены, что используем эти отношения для решения проблем в целом ряде областей, в том числе в таких областях, как демпинг и несоблюдение некоторых прав", - добавила Ривз.
Ранее британские СМИ сообщали, что премьер-министр страны Кир Стармер
может посетить Китай в конце января.
