В Венгрии сделали предупреждение об угрозе ядерной войны

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Европейская народная партия (ЕНП) в Европарламенте распространила новые указания, которые, по мнению представителя венгерского правительства Золтана Ковача, нацелены на подготовку к возможной ядерной конфронтации. Об этом он сообщил на своем аккаунте в социальной сети Facebook*. "Знаете ли вы, что означает сирена? Знаете ли вы, где находится ближайшее убежище? Есть ли у вас дома аварийный комплект, которого хватит как минимум на 72 часа? Есть ли у вас в ящике таблетки йода? Эти вопросы задавались не во время учений по управлению чрезвычайными ситуациями, а были публично озвучены брюссельской фракцией Европейской народной партии", — написал он.По мнению Ковача, Брюссель готовится не к мирному решению ситуации, а к "экстремальному сценарию, возможно, ядерному". "Мы видим это иначе. Виктор Орбан и национальное правительство работают над тем, чтобы удержать Венгрию от войны! Венгерский народ хочет мира!", — подчеркнул представитель правительства.На прошлой неделе Европейская народная партия выпустила руководство по безопасности для граждан ЕС, содержащее рекомендации по оказанию первой помощи, эвакуации мирного населения и противодействию дезинформации. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждал ранее, что европейские лидеры всерьез задумываются о начале военных действий с Россией к 2030 году, но Венгрия должна всеми силами избегать этого. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия не имеет намерения начинать войну с Европой, однако уверял, что при необходимости Москва готова к защите.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

венгрия

брюссель

европа

2026

