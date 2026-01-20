https://1prime.ru/20260120/vengriya-866687279.html
В Венгрии сделали предупреждение об угрозе ядерной войны
В Венгрии сделали предупреждение об угрозе ядерной войны - 20.01.2026, ПРАЙМ
В Венгрии сделали предупреждение об угрозе ядерной войны
Европейская народная партия (ЕНП) в Европарламенте распространила новые указания, которые, по мнению представителя венгерского правительства Золтана Ковача,... | 20.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Европейская народная партия (ЕНП) в Европарламенте распространила новые указания, которые, по мнению представителя венгерского правительства Золтана Ковача, нацелены на подготовку к возможной ядерной конфронтации. Об этом он сообщил на своем аккаунте в социальной сети Facebook*. "Знаете ли вы, что означает сирена? Знаете ли вы, где находится ближайшее убежище? Есть ли у вас дома аварийный комплект, которого хватит как минимум на 72 часа? Есть ли у вас в ящике таблетки йода? Эти вопросы задавались не во время учений по управлению чрезвычайными ситуациями, а были публично озвучены брюссельской фракцией Европейской народной партии", — написал он.По мнению Ковача, Брюссель готовится не к мирному решению ситуации, а к "экстремальному сценарию, возможно, ядерному". "Мы видим это иначе. Виктор Орбан и национальное правительство работают над тем, чтобы удержать Венгрию от войны! Венгерский народ хочет мира!", — подчеркнул представитель правительства.На прошлой неделе Европейская народная партия выпустила руководство по безопасности для граждан ЕС, содержащее рекомендации по оказанию первой помощи, эвакуации мирного населения и противодействию дезинформации. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждал ранее, что европейские лидеры всерьез задумываются о начале военных действий с Россией к 2030 году, но Венгрия должна всеми силами избегать этого. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия не имеет намерения начинать войну с Европой, однако уверял, что при необходимости Москва готова к защите.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Европейская народная партия (ЕНП) в Европарламенте распространила новые указания, которые, по мнению представителя венгерского правительства Золтана Ковача, нацелены на подготовку к возможной ядерной конфронтации. Об этом он сообщил на своем аккаунте в социальной сети Facebook*.
"Знаете ли вы, что означает сирена? Знаете ли вы, где находится ближайшее убежище? Есть ли у вас дома аварийный комплект, которого хватит как минимум на 72 часа? Есть ли у вас в ящике таблетки йода? Эти вопросы задавались не во время учений по управлению чрезвычайными ситуациями, а были публично озвучены брюссельской фракцией Европейской народной партии", — написал он.
Орбан сделал громкое заявление о конфликте России и Украины
По мнению Ковача, Брюссель готовится не к мирному решению ситуации, а к "экстремальному сценарию, возможно, ядерному".
"Мы видим это иначе. Виктор Орбан и национальное правительство работают над тем, чтобы удержать Венгрию от войны! Венгерский народ хочет мира!", — подчеркнул представитель правительства.
На прошлой неделе Европейская народная партия выпустила руководство по безопасности для граждан ЕС, содержащее рекомендации по оказанию первой помощи, эвакуации мирного населения и противодействию дезинформации.
Орбан принял приглашение Трампа стать соучредителем совета мира по Газе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждал ранее, что европейские лидеры всерьез задумываются о начале военных действий с Россией к 2030 году, но Венгрия должна всеми силами избегать этого. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия не имеет намерения начинать войну с Европой, однако уверял, что при необходимости Москва готова к защите.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
"Они не отступят". Орбан предупредил ЕС об Украине