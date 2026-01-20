"Восемь уловок". Как банк может обмануть вкладчика

https://1prime.ru/20260120/vklady-866665734.html

МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ. Цель деятельности любого банка – получение прибыли. Если ему нужна ликвидность, он делает все, чтобы привлечь вкладчиков выгодными условиями. Однако иногда это может оказаться обманом, а реальная доходность будет далека от заявленной, рассказала агентству "Прайм" председатель Комитета по финансовой грамотности населения МГО ОПОРА РОССИИ, финансовый советник Ирина Глушкова.Манипуляции с процентной ставкой - cнижаемая или плавающая под видом фиксируемой. Вы размещаете вклад и предполагаете, что ваша ставка постоянна на все время размещения, но в договоре мелким шрифтом указано, что она действует только пару месяцев при сроке вклада один-два года. А далее снижается до 3-5%."Когда вы это обнаруживаете, то хотите забрать свои деньги. Да, можете забрать, но при этом теряете все проценты, которые были начислены за первые месяцы", - предупредила она.Проценты начисляются не на всю сумму. Иногда в условии пишут, что повышенная ставка действует только на неснижаемый остаток, а на остальную сумму она очень маленькая.Игры с капитализацией. Самый выгодный для вкладчика вариант - когда проценты присоединяются к сумме вклада, и затем доход начисляется на все. Но банк может занизить ставку по такому вкладу по сравнению со вкладом без капитализации.Уловка с условиями пополнения и снятия. Банк разрешает снимать, но при этом ставка автоматически снижается на весь прошедший период. Или высокая ставка не действует на дополнительный взнос.Автоматическая пролонгация или продление договора вклада с худшими условиями. Например, вклад открывается на год под 8%. По истечении срока, если вы не забрали деньги, договор автоматически продлевается, но уже не на 8%, а по гораздо более низкой текущей ставке банка до востребования. Вы теряете доход, зато приобретаете плату за ранее бесплатные опции, например, обслуживание счета, которое в новый пакет не входит.Навязывание платной банковской карты или страховки как обязательного условия для открытия вклада с повышенной ставкой.Информационное давление и неполное информирование. Менеджер в отделении устно обещает решить вопрос или сделать исключение, которого нет в договоре. Не верьте этому. Кроме письменных условий договора, никакие обещания менеджера не действуют.Включение инвестиционной составляющей – иногда менеджер заманивает клиентов высоким доходом, не акцентируя внимание на том, что часть ваших денег пойдет на биржу.Все эти подводные камни можно отследить, если внимательно читать договор. На это следует выделить достаточно времени и не поддаваться на уговоры сотрудников банка – дескать, текст стандартный, а клиентов много. Если договор с подвохом подписан, изменить условия или вернуть деньги без потери дохода невозможно, заключила Глушкова.

