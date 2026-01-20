Netflix изменил условия сделки по слиянию с Warner Bros

https://1prime.ru/20260120/warner-bros-866711831.html

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Американский стриминговый сервис Netflix изменил условия сделки о слиянии с компанией Warner Bros. Discovery (WBD), сделав ее полностью денежной, при этом оставил сумму сделки неизменной, следует из пресс-релиза Netflix. "Netflix, Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc. объявили о внесении изменений в окончательное соглашение о предстоящем приобретении Netflix компании Warner Bros с переходом на полностью денежную сделку. Пересмотренное соглашение упрощает структуру сделки, обеспечивает большую определенность в отношении стоимости для акционеров WBD и ускоряет процесс голосования акционеров WBD", - говорится в сообщении. При этом сама стоимость сделки, как указывает Netflix, не изменилась и по-прежнему составляет 27,75 доллара за акцию. Акционеры Warner Bros Discovery также получат дополнительную стоимость акций Discovery Global после отделения компании от Warner Bros. Отмечается, что измененные условия сделки были единогласно одобрены советами директоров Netflix и WBD. Также добавляется, что компании подали соответствующие документы и ведут переговоры с антимонопольными органами, в том числе минюстом США и Еврокомиссией. Как и раньше, ожидается, что сделка будет завершена через 12-18 месяцев с даты заключения соглашения. В декабре в СМИ появилась информация о том, что Warner Bros. Discovery Inc. вступила в переговоры о продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix. Затем Netfilx сообщил о заключении договора о приобретении всех активов Warner Bros за 27,75 доллара на акцию, или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда. Позднее Paramount Skydance выразил готовность приобрести компанию на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов. Однако совет директоров Warner Bros. Discovery рекомендовал акционерам отклонить предложение медиахолдинга Paramount Skydance и поддержать слияние с Netfilx. Paramount, несмотря на это, подтвердил свое намерение купить компанию. Сооснователь Oracle Ларри Эллисон, отец гендиректора Paramount Дэвида Эллисона, согласился 22 декабря предоставить безотзывную личную гарантию на сумму 40,4 миллиарда долларов в рамках акционерного финансирования предложения о покупке Warner Bros. Paramount также пообещал в новом предложении больше гибкости в промежуточных операциях, а также заявил о готовности увеличить свой штраф за расторжение сделки с 5 миллиардов долларов до 5,8 миллиарда.

