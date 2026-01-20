Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань на Мосбирже немного повышается относительно рубля - 20.01.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже немного повышается относительно рубля
Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник остается в небольшом плюсе, закрепляясь выше 11,15 рубля, следует из данных Московской биржи.
экономика
рынок
торги
рф
сша
ук альфа-капитал
минфин
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник остается в небольшом плюсе, закрепляясь выше 11,15 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.43 мск повышался на 2 копейки (+0,1%), до 11,16 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,12-11,19 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,89 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,979 против 6,959 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,58 рубля. РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже во вторник после непродолжительного утреннего снижения перешел к росту, отталкиваясь от уровня 11,15 рубля. "Российский валютный рынок вошёл во вторник в режиме осторожного ожидания, в частности, сигналов из Давоса. Курсовая динамика, скорее, боковая, чем трендовая - доллар застыл в узком коридоре 77-79 рублей, и пока не видно катализаторов для резкого движения в любую сторону", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,30% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,24% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.41 мск повышалась на 0,8%, до 64,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 1%, до 98,4 пункта. ПРОГНОЗЫ В ближайший месяц до заседания ЦБ РФ по ключевой ставке не ожидается сильных курсовых движений валюты к рублю, считает Эдуард Лушин из СДМ-банка. Факторы, поддерживающие рубль, остаются в силе: высокие процентные ставки, операции Минфина по продаже валюты и золота, низкий спрос на импорт ввиду охлаждения потребительского спроса, отсутствие больших объемов покупки валюты из-за инфраструктурных ограничений и геополитических рисков, отмечает он. "Факторы против рубля пока не имеют большего веса: снижение цен на экспортные товары, сокращение валютной выручки, новые санкции и ограничения. Ввиду этого мы оцениваем стабильный диапазон курса юаня в районе 10,8-11,4 рубля. Он пока сбалансирован для всех участников внешнеторговой деятельности и локальных игроков", - добавляет Лушин. Текущий диапазон 77-79 рублей за доллар может сохраниться до конца месяца, рассчитывает Силаев из УК "Альфа-капитал". "Бюджетное правило компенсирует падающие нефтяные поступления, высокие ставки блокируют валютный спрос, сезонные факторы играют на стороне рубля. Но ускоряющаяся инфляция и низкие нефтяные цены остаются долгосрочными рисками", - добавляет он.
рф
сша
рынок, торги, рф, сша, ук альфа-капитал, минфин
Экономика, Рынок, Торги, РФ, США, УК Альфа-Капитал, Минфин
15:54 20.01.2026
 
Юань на Мосбирже немного повышается относительно рубля

Курс юаня на Мосбирже во вторник держится выше 11,15 рубля

Юань
Юань. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник остается в небольшом плюсе, закрепляясь выше 11,15 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.43 мск повышался на 2 копейки (+0,1%), до 11,16 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,12-11,19 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,89 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,979 против 6,959 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,58 рубля.
РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ
Юань на Мосбирже во вторник после непродолжительного утреннего снижения перешел к росту, отталкиваясь от уровня 11,15 рубля.
"Российский валютный рынок вошёл во вторник в режиме осторожного ожидания, в частности, сигналов из Давоса. Курсовая динамика, скорее, боковая, чем трендовая - доллар застыл в узком коридоре 77-79 рублей, и пока не видно катализаторов для резкого движения в любую сторону", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,30% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,24% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.41 мск повышалась на 0,8%, до 64,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 1%, до 98,4 пункта.
ПРОГНОЗЫ
В ближайший месяц до заседания ЦБ РФ по ключевой ставке не ожидается сильных курсовых движений валюты к рублю, считает Эдуард Лушин из СДМ-банка. Факторы, поддерживающие рубль, остаются в силе: высокие процентные ставки, операции Минфина по продаже валюты и золота, низкий спрос на импорт ввиду охлаждения потребительского спроса, отсутствие больших объемов покупки валюты из-за инфраструктурных ограничений и геополитических рисков, отмечает он.
"Факторы против рубля пока не имеют большего веса: снижение цен на экспортные товары, сокращение валютной выручки, новые санкции и ограничения. Ввиду этого мы оцениваем стабильный диапазон курса юаня в районе 10,8-11,4 рубля. Он пока сбалансирован для всех участников внешнеторговой деятельности и локальных игроков", - добавляет Лушин.
Текущий диапазон 77-79 рублей за доллар может сохраниться до конца месяца, рассчитывает Силаев из УК "Альфа-капитал". "Бюджетное правило компенсирует падающие нефтяные поступления, высокие ставки блокируют валютный спрос, сезонные факторы играют на стороне рубля. Но ускоряющаяся инфляция и низкие нефтяные цены остаются долгосрочными рисками", - добавляет он.
Здание Министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Минфин хочет предложить более длинные ОФЗ в юанях
19 января, 17:06
 
ЭкономикаРынокТоргиРФСШАУК Альфа-КапиталМинфин
 
 
Заголовок открываемого материала