Юань на Мосбирже немного повышается относительно рубля

Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник остается в небольшом плюсе, закрепляясь выше 11,15 рубля, следует из данных Московской биржи. | 20.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник остается в небольшом плюсе, закрепляясь выше 11,15 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.43 мск повышался на 2 копейки (+0,1%), до 11,16 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,12-11,19 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,89 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,979 против 6,959 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,58 рубля. РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже во вторник после непродолжительного утреннего снижения перешел к росту, отталкиваясь от уровня 11,15 рубля. "Российский валютный рынок вошёл во вторник в режиме осторожного ожидания, в частности, сигналов из Давоса. Курсовая динамика, скорее, боковая, чем трендовая - доллар застыл в узком коридоре 77-79 рублей, и пока не видно катализаторов для резкого движения в любую сторону", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,30% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,24% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.41 мск повышалась на 0,8%, до 64,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 1%, до 98,4 пункта. ПРОГНОЗЫ В ближайший месяц до заседания ЦБ РФ по ключевой ставке не ожидается сильных курсовых движений валюты к рублю, считает Эдуард Лушин из СДМ-банка. Факторы, поддерживающие рубль, остаются в силе: высокие процентные ставки, операции Минфина по продаже валюты и золота, низкий спрос на импорт ввиду охлаждения потребительского спроса, отсутствие больших объемов покупки валюты из-за инфраструктурных ограничений и геополитических рисков, отмечает он. "Факторы против рубля пока не имеют большего веса: снижение цен на экспортные товары, сокращение валютной выручки, новые санкции и ограничения. Ввиду этого мы оцениваем стабильный диапазон курса юаня в районе 10,8-11,4 рубля. Он пока сбалансирован для всех участников внешнеторговой деятельности и локальных игроков", - добавляет Лушин. Текущий диапазон 77-79 рублей за доллар может сохраниться до конца месяца, рассчитывает Силаев из УК "Альфа-капитал". "Бюджетное правило компенсирует падающие нефтяные поступления, высокие ставки блокируют валютный спрос, сезонные факторы играют на стороне рубля. Но ускоряющаяся инфляция и низкие нефтяные цены остаются долгосрочными рисками", - добавляет он.

