Юань открыл торги вторника снижением

Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника снижается до 11,13 рубля, следует из данных Московской биржи. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T10:04+0300
2026-01-20T10:04+0300
2026-01-20T10:08+0300
экономика
рынок
юань
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника снижается до 11,13 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск снижался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,13 рубля.
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника снижается до 11,13 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск снижался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,13 рубля.
