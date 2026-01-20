Юань открыл торги вторника снижением

https://1prime.ru/20260120/yuan-866692475.html

Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника снижается до 11,13 рубля, следует из данных Московской биржи. | 20.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника снижается до 11,13 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск снижался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,13 рубля.

