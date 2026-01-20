https://1prime.ru/20260120/yuan-866700673.html

Курс юаня на Мосбирже перешел к росту

Курс юаня на Мосбирже перешел к росту - 20.01.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже перешел к росту

Курс китайской валюты после утреннего непродолжительного снижения перешел к росту в направлении отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T13:06+0300

2026-01-20T13:06+0300

2026-01-20T13:06+0300

экономика

рынок

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты после утреннего непродолжительного снижения перешел к росту в направлении отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.57 мск повышается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,18 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,12-11,19 рубля. Амплитуда курсовых колебаний юаня в предыдущие дни значительно сократилась по сравнению с началом года, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Возможно, курс юаня "копит" силы перед движением, но пока трудно сказать, в какую сторону оно будет", - добавляет он. Сохраняется "макроэкономическая настороженность": инвесторы ждут публикации макроэкономических данных в среду, чтобы оценить, насколько замедлилась недельная инфляция в России после резкого роста этого показателя в новогодний период, связанного с повышением НДС, говорит Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". Эти данные могут повлиять на ожидания дальнейшей кредитно-денежной политики Центробанка и динамики внутреннего спроса, заключает он.

https://1prime.ru/20260119/minfin--866672041.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мосбиржа