Курс юаня на Мосбирже перешел к росту
2026-01-20T13:06+0300
экономика
рынок
мосбиржа
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты после утреннего непродолжительного снижения перешел к росту в направлении отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.57 мск повышается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,18 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,12-11,19 рубля. Амплитуда курсовых колебаний юаня в предыдущие дни значительно сократилась по сравнению с началом года, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Возможно, курс юаня "копит" силы перед движением, но пока трудно сказать, в какую сторону оно будет", - добавляет он. Сохраняется "макроэкономическая настороженность": инвесторы ждут публикации макроэкономических данных в среду, чтобы оценить, насколько замедлилась недельная инфляция в России после резкого роста этого показателя в новогодний период, связанного с повышением НДС, говорит Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". Эти данные могут повлиять на ожидания дальнейшей кредитно-денежной политики Центробанка и динамики внутреннего спроса, заключает он.
