Захарова пошутила над американским журналистом на пресс-конференции Лаврова
Захарова пошутила над американским журналистом на пресс-конференции Лаврова
2026-01-20T13:35+0300
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над американским журналистом, которому дали возможность задать вопрос главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову на пресс-конференции по итогам российской дипломатии в 2025 году, передает корреспондент РИА Новости. Мария Захарова, учитывая большое число вопросов о США, предложила предоставить слово представителю американских СМИ. "Учитывая вопросы про США, думаю, было бы справедливо дать возможность задать вопрос представителю Америки. Я вижу CNN - да, пожалуйста", - сказала она. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров, осмотрев зал, обратился к журналисту, поинтересовавшись, разрешили ли ему прийти на мероприятие. Затем Захарова вновь обратилась к корреспонденту, указав на его место в зале и предложив задать вопрос, отметив его очевидное удивление происходящим. "Вот, второй ряд. Вы не верите своему счастью? Пожалуйста, задавайте вопрос", - сказала Захарова.
