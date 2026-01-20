https://1prime.ru/20260120/zakharova--866701423.html

Захарова пошутила над американским журналистом на пресс-конференции Лаврова

Захарова пошутила над американским журналистом на пресс-конференции Лаврова - 20.01.2026, ПРАЙМ

Захарова пошутила над американским журналистом на пресс-конференции Лаврова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над американским журналистом, которому дали возможность задать вопрос главе российского... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T13:35+0300

2026-01-20T13:35+0300

2026-01-20T13:35+0300

общество

технологии

сша

мария захарова

сергей лавров

cnn

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848670218_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_696be3c8913a8c64764693984e2552f3.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над американским журналистом, которому дали возможность задать вопрос главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову на пресс-конференции по итогам российской дипломатии в 2025 году, передает корреспондент РИА Новости. Мария Захарова, учитывая большое число вопросов о США, предложила предоставить слово представителю американских СМИ. "Учитывая вопросы про США, думаю, было бы справедливо дать возможность задать вопрос представителю Америки. Я вижу CNN - да, пожалуйста", - сказала она. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров, осмотрев зал, обратился к журналисту, поинтересовавшись, разрешили ли ему прийти на мероприятие. Затем Захарова вновь обратилась к корреспонденту, указав на его место в зале и предложив задать вопрос, отметив его очевидное удивление происходящим. "Вот, второй ряд. Вы не верите своему счастью? Пожалуйста, задавайте вопрос", - сказала Захарова.

https://1prime.ru/20260115/zakharova-866533699.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , технологии, сша, мария захарова, сергей лавров, cnn, мид рф