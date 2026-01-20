Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова пошутила над американским журналистом на пресс-конференции Лаврова - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260120/zakharova--866701423.html
Захарова пошутила над американским журналистом на пресс-конференции Лаврова
Захарова пошутила над американским журналистом на пресс-конференции Лаврова - 20.01.2026, ПРАЙМ
Захарова пошутила над американским журналистом на пресс-конференции Лаврова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над американским журналистом, которому дали возможность задать вопрос главе российского... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T13:35+0300
2026-01-20T13:35+0300
общество
технологии
сша
мария захарова
сергей лавров
cnn
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848670218_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_696be3c8913a8c64764693984e2552f3.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над американским журналистом, которому дали возможность задать вопрос главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову на пресс-конференции по итогам российской дипломатии в 2025 году, передает корреспондент РИА Новости. Мария Захарова, учитывая большое число вопросов о США, предложила предоставить слово представителю американских СМИ. "Учитывая вопросы про США, думаю, было бы справедливо дать возможность задать вопрос представителю Америки. Я вижу CNN - да, пожалуйста", - сказала она. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров, осмотрев зал, обратился к журналисту, поинтересовавшись, разрешили ли ему прийти на мероприятие. Затем Захарова вновь обратилась к корреспонденту, указав на его место в зале и предложив задать вопрос, отметив его очевидное удивление происходящим. "Вот, второй ряд. Вы не верите своему счастью? Пожалуйста, задавайте вопрос", - сказала Захарова.
https://1prime.ru/20260115/zakharova-866533699.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848670218_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_da74bcd40768813efd783459d13dc4fc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , технологии, сша, мария захарова, сергей лавров, cnn, мид рф
Общество , Технологии, США, Мария Захарова, Сергей Лавров, CNN, МИД РФ
13:35 20.01.2026
 
Захарова пошутила над американским журналистом на пресс-конференции Лаврова

Захарова пошутила над журналистом CNN, которому разрешили задать вопрос Лаврову

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над американским журналистом, которому дали возможность задать вопрос главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову на пресс-конференции по итогам российской дипломатии в 2025 году, передает корреспондент РИА Новости.
Мария Захарова, учитывая большое число вопросов о США, предложила предоставить слово представителю американских СМИ.
"Учитывая вопросы про США, думаю, было бы справедливо дать возможность задать вопрос представителю Америки. Я вижу CNN - да, пожалуйста", - сказала она.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров, осмотрев зал, обратился к журналисту, поинтересовавшись, разрешили ли ему прийти на мероприятие.
Затем Захарова вновь обратилась к корреспонденту, указав на его место в зале и предложив задать вопрос, отметив его очевидное удивление происходящим.
"Вот, второй ряд. Вы не верите своему счастью? Пожалуйста, задавайте вопрос", - сказала Захарова.
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Захарова рассказала, что подрывает мирный процесс по Украине
15 января, 16:46
 
ОбществоТехнологииСШАМария ЗахароваСергей ЛавровCNNМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала