"Очередной ад": депутат Рады рассказал о новой выходке Зеленского в Одессе

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в том, что он несет ответственность за геноцид украинцев. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Очередной ад. <...> Зеленские избивают человека, ломают ему машину и воруют", — написал он, комментируя видео похищения жителей Одессы сотрудниками ТЦК. Депутат считает, что глава киевского режима виноват не только в произволе военных, но и в отсутствии отопления и света в домах, а также в полном обнищании населения. "И виной этому один человек, который удерживается у власти ценой наших жизней — жизней украинцев", — резюмирова Дмитрук. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.

