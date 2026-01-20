Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинская ПВО за ночь потратила ракеты на 80 миллионов евро - 20.01.2026, ПРАЙМ
Украинская ПВО за ночь потратила ракеты на 80 миллионов евро
Украинская ПВО за ночь потратила ракеты на 80 миллионов евро - 20.01.2026, ПРАЙМ
Украинская ПВО за ночь потратила ракеты на 80 миллионов евро
Украинская ПВО за одну ночь потратила ракеты ПВО на общую сумму 80 миллионов евро, заявил Владимир Зеленский, регулярно требующий от Запада пополнять арсенал... | 20.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Украинская ПВО за одну ночь потратила ракеты ПВО на общую сумму 80 миллионов евро, заявил Владимир Зеленский, регулярно требующий от Запада пополнять арсенал ВСУ. "Только стоимость ракет (выпущенных частями ПВО ВСУ за ночь -ред.) около 80 миллионов евро. Представьте себе, это стоимость этих ракет ", - заявил Зеленский в ходе общения с украинской прессой. При этом он выразил удивление, что Киеву сложно добиваться от Запада поставок этих боеприпасов. Запись заявления опубликовал украинский телеканал "Новости.Live" в своем Telegram-канале. В начале января Зеленский потребовал от Европы отдать Украине резервы ракет для комплексов ПВО. Уже 16 января он заявил, что получил "серьезный пакет" ракет к системам ПВО, не уточнив откуда именно. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
15:20 20.01.2026 (обновлено: 16:39 20.01.2026)
 
Украинская ПВО за ночь потратила ракеты на 80 миллионов евро

Зеленский: ПВО Украины за ночь потратила ракеты на 80 миллионов евро

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Украинская ПВО за одну ночь потратила ракеты ПВО на общую сумму 80 миллионов евро, заявил Владимир Зеленский, регулярно требующий от Запада пополнять арсенал ВСУ.
"Только стоимость ракет (выпущенных частями ПВО ВСУ за ночь -ред.) около 80 миллионов евро. Представьте себе, это стоимость этих ракет ", - заявил Зеленский в ходе общения с украинской прессой.
При этом он выразил удивление, что Киеву сложно добиваться от Запада поставок этих боеприпасов.
Запись заявления опубликовал украинский телеканал "Новости.Live" в своем Telegram-канале.
В начале января Зеленский потребовал от Европы отдать Украине резервы ракет для комплексов ПВО. Уже 16 января он заявил, что получил "серьезный пакет" ракет к системам ПВО, не уточнив откуда именно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
ЕС попытается изменить позицию Трампа по Украине в Давосе, заявил Лавров
Вчера, 12:19
 
УКРАИНАЗАПАДКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВСУНАТОМИД РФМировая экономика
 
 
