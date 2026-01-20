https://1prime.ru/20260120/zelenskiy-866708695.html
Украинская ПВО за ночь потратила ракеты на 80 миллионов евро
2026-01-20T15:20+0300
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Украинская ПВО за одну ночь потратила ракеты ПВО на общую сумму 80 миллионов евро, заявил Владимир Зеленский, регулярно требующий от Запада пополнять арсенал ВСУ. "Только стоимость ракет (выпущенных частями ПВО ВСУ за ночь -ред.) около 80 миллионов евро. Представьте себе, это стоимость этих ракет ", - заявил Зеленский в ходе общения с украинской прессой. При этом он выразил удивление, что Киеву сложно добиваться от Запада поставок этих боеприпасов. Запись заявления опубликовал украинский телеканал "Новости.Live" в своем Telegram-канале. В начале января Зеленский потребовал от Европы отдать Украине резервы ракет для комплексов ПВО. Уже 16 января он заявил, что получил "серьезный пакет" ракет к системам ПВО, не уточнив откуда именно. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
