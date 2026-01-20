Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал истеричное заявление после российских авиаударов - 20.01.2026
Зеленский сделал истеричное заявление после российских авиаударов
Зеленский сделал истеричное заявление после российских авиаударов - 20.01.2026, ПРАЙМ
Зеленский сделал истеричное заявление после российских авиаударов
Владимир Зеленский сообщил о сложной обстановке в Киеве после серии взрывов. Об этом он написал в своем канале в Telegram. | 20.01.2026
2026-01-20T16:14+0300
2026-01-20T16:14+0300
общество
украина
киев
владимир зеленский
дмитрий песков
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил о сложной обстановке в Киеве после серии взрывов. Об этом он написал в своем канале в Telegram."Самая сложная ситуация пока в Киеве", — утверждает он.Во вторник Министерство обороны заявило, что российские войска провели массированный удар возмездия в ночное время. Удары были нанесены по предприятиям оборонного комплекса Украины, а также по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах вооруженных сил Украины. В ведомстве отметили, что все цели были успешно поражены.Как ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру российская армия регулярно наносит удары по расположению личного состава, технике и наемникам, а также по объектам инфраструктуры Украины, которые поддерживают деятельность оборонной промышленности: энергетическим, оборонным объектам, а также системам управления и связи. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что удары по жилым зданиям и социальным учреждениям не производятся.
украина
киев
общество, украина, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, telegram
Общество , УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Telegram
16:14 20.01.2026
 
Зеленский сделал истеричное заявление после российских авиаударов

Зеленский назвал ситуацию в Киеве самой сложной после авиаударов

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил о сложной обстановке в Киеве после серии взрывов. Об этом он написал в своем канале в Telegram.
"Самая сложная ситуация пока в Киеве", — утверждает он.
Во вторник Министерство обороны заявило, что российские войска провели массированный удар возмездия в ночное время. Удары были нанесены по предприятиям оборонного комплекса Украины, а также по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах вооруженных сил Украины. В ведомстве отметили, что все цели были успешно поражены.
Как ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру российская армия регулярно наносит удары по расположению личного состава, технике и наемникам, а также по объектам инфраструктуры Украины, которые поддерживают деятельность оборонной промышленности: энергетическим, оборонным объектам, а также системам управления и связи. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что удары по жилым зданиям и социальным учреждениям не производятся.
ОбществоУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковTelegram
 
 
