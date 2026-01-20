https://1prime.ru/20260120/zelenskiy-866711009.html
Зеленский сделал истеричное заявление после российских авиаударов
2026-01-20T16:14+0300
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил о сложной обстановке в Киеве после серии взрывов. Об этом он написал в своем канале в Telegram."Самая сложная ситуация пока в Киеве", — утверждает он.Во вторник Министерство обороны заявило, что российские войска провели массированный удар возмездия в ночное время. Удары были нанесены по предприятиям оборонного комплекса Украины, а также по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах вооруженных сил Украины. В ведомстве отметили, что все цели были успешно поражены.Как ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру российская армия регулярно наносит удары по расположению личного состава, технике и наемникам, а также по объектам инфраструктуры Украины, которые поддерживают деятельность оборонной промышленности: энергетическим, оборонным объектам, а также системам управления и связи. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что удары по жилым зданиям и социальным учреждениям не производятся.
