Зеленский сделал истеричное заявление после российских авиаударов

Зеленский сделал истеричное заявление после российских авиаударов

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил о сложной обстановке в Киеве после серии взрывов. Об этом он написал в своем канале в Telegram."Самая сложная ситуация пока в Киеве", — утверждает он.Во вторник Министерство обороны заявило, что российские войска провели массированный удар возмездия в ночное время. Удары были нанесены по предприятиям оборонного комплекса Украины, а также по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах вооруженных сил Украины. В ведомстве отметили, что все цели были успешно поражены.Как ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру российская армия регулярно наносит удары по расположению личного состава, технике и наемникам, а также по объектам инфраструктуры Украины, которые поддерживают деятельность оборонной промышленности: энергетическим, оборонным объектам, а также системам управления и связи. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что удары по жилым зданиям и социальным учреждениям не производятся.

Новости

