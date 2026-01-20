Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин рассказал о вводе жилья в Калининградской области - 20.01.2026
Хуснуллин рассказал о вводе жилья в Калининградской области
Хуснуллин рассказал о вводе жилья в Калининградской области - 20.01.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о вводе жилья в Калининградской области
Больше миллиона квадратных метров жилья введено в Калининградской области в 2025 году, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. | 20.01.2026, ПРАЙМ
КАЛИНИНГРАД, 20 янв – ПРАЙМ. Больше миллиона квадратных метров жилья введено в Калининградской области в 2025 году, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Во вторник Хуснуллин провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, где обсудили проделанную работу региона по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". "Калининградская область показывает хорошие результаты по многим направлениям. В 2025 году введено 1,2 миллиона квадратных метров жилья, что сопоставимо с предыдущим годом. Также видим активный рост индивидуального жилищного строительства - введено 667 000 квадратных метров, это почти на 11% больше, чем в 2024 году", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Хуснуллин отметил, что развивается уникальная культурная и образовательная инфраструктура. В прошлом году в Калининграде открылись новый корпус Музея Мирового океана и филиал Третьяковской галереи. Полным ходом идет строительство кампуса мирового уровня на базе Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. В транспортной сфере также хорошие показатели: по оперативным данным на конец декабря, 88,96% опорной сети находится в нормативном состоянии. "Но на достигнутом останавливаться нельзя, впереди у нас еще много работы и масштабные задачи в рамках нацпроекта", - добавил Хуснуллин.
Недвижимость, Бизнес, РФ, КАЛИНИНГРАД, Марат Хуснуллин
21:39 20.01.2026
 
Хуснуллин рассказал о вводе жилья в Калининградской области

Хуснуллин: в Калининградской области в 2025 году ввели более 1,2 миллиона кв метров жилья

КАЛИНИНГРАД, 20 янв – ПРАЙМ. Больше миллиона квадратных метров жилья введено в Калининградской области в 2025 году, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Во вторник Хуснуллин провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, где обсудили проделанную работу региона по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
"Калининградская область показывает хорошие результаты по многим направлениям. В 2025 году введено 1,2 миллиона квадратных метров жилья, что сопоставимо с предыдущим годом. Также видим активный рост индивидуального жилищного строительства - введено 667 000 квадратных метров, это почти на 11% больше, чем в 2024 году", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Хуснуллин отметил, что развивается уникальная культурная и образовательная инфраструктура. В прошлом году в Калининграде открылись новый корпус Музея Мирового океана и филиал Третьяковской галереи. Полным ходом идет строительство кампуса мирового уровня на базе Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. В транспортной сфере также хорошие показатели: по оперативным данным на конец декабря, 88,96% опорной сети находится в нормативном состоянии.
"Но на достигнутом останавливаться нельзя, впереди у нас еще много работы и масштабные задачи в рамках нацпроекта", - добавил Хуснуллин.
Недвижимость Бизнес РФ КАЛИНИНГРАД Марат Хуснуллин
 
 
