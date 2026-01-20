https://1prime.ru/20260120/zhile-866723320.html

Хуснуллин рассказал о вводе жилья в Калининградской области

Больше миллиона квадратных метров жилья введено в Калининградской области в 2025 году, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. | 20.01.2026, ПРАЙМ

КАЛИНИНГРАД, 20 янв – ПРАЙМ. Больше миллиона квадратных метров жилья введено в Калининградской области в 2025 году, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Во вторник Хуснуллин провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, где обсудили проделанную работу региона по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". "Калининградская область показывает хорошие результаты по многим направлениям. В 2025 году введено 1,2 миллиона квадратных метров жилья, что сопоставимо с предыдущим годом. Также видим активный рост индивидуального жилищного строительства - введено 667 000 квадратных метров, это почти на 11% больше, чем в 2024 году", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Хуснуллин отметил, что развивается уникальная культурная и образовательная инфраструктура. В прошлом году в Калининграде открылись новый корпус Музея Мирового океана и филиал Третьяковской галереи. Полным ходом идет строительство кампуса мирового уровня на базе Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. В транспортной сфере также хорошие показатели: по оперативным данным на конец декабря, 88,96% опорной сети находится в нормативном состоянии. "Но на достигнутом останавливаться нельзя, впереди у нас еще много работы и масштабные задачи в рамках нацпроекта", - добавил Хуснуллин.

